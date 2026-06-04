CyberDay 2026 cerró US$ 531 millones en ventas

La Cámara de Comercio de Santiago (CCS), organizadora del CyberDay 2026, cifró en 531 millones de dólares las ventas durante los tres días del evento de comercio electrónico, anotando un pequeño crecimiento respecto al año anterior: 1,4%

"Si bien la cantidad de transacciones alcanzó los 5,1 millones, registró un descenso del 4% en relación con el año anterior", dijo la gremial.

Para la presidenta de la CCS, María Teresa Vial, también se destaca el trabajo del mecanismo Resolución en Línea (REL), que cerró en menos de un día el 83% de las discrepancias entre compradores y vendedores: "A pesar del incremento en la demanda, el tiempo medio de resolución se mantuvo en 29 horas. Para el sector, este resultado es un reflejo del compromiso por encontrar soluciones rápidas y colaborativas".

En promedio, una de cada cuatro personas realizó compras en alguno de los sitios participantes del evento oficial; y se espera que el evento sume -4 décimas al IPC de junio, por las ofertas registradas.

"El primer día ratificó su lugar como el de mayores compras, con US$ 204 millones. Sin embargo, el día miércoles continuó ganando importancia, alcanzando los US$ 176 millones", detalló el reporte de la CCS.