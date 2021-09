En El Primer Café, José de Gregorio (DC), ex presidente del Banco Central, insistió que el alza del consumo en los últimos meses no se condice con la extensión generalizada de las ayudas económicas, ni un cuarto retiro del 10 por ciento. El economista sostuvo que además de un alza en ventas casi 30 por ciento superior al 2019, "con estas medidas se agolpa la compra, por ejemplo, de bienes de consumo durable". Esto implica que "podemos tener después mucho tiempo de vacas flacas (...) y no me gusta decirlo así, pero nos estamos dando una fiesta que creo que es un poco irresponsable". De Gregorio admitió que "existen necesidades, pero no a nivel nacional", por lo que reiteró que en tiempos de recuperación, "hay que ayudar a quienes se quedan atrás".

