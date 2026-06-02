Evento CyberDay sumó 204 millones de dólares en su primer día

El primer día -lunes 1 de junio- del evento CyberDay 2026 acumuló ventas por 204 millones de dólares, de acuerdo al balance preliminar de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), que cifró en cerca de 2% el crecimiento respecto de la primera jornada del año pasado.

"El total de visitas recibidas por los cerca de 580 sitios participantes del evento oficial de este año se estima en más de 120 millones, las que se han traducido en 1,8 millones de transacciones, 4% menos que en 2025. Consecuentemente, el ticket promedio muestra un aumento desde 98 mil en 2025 a cerca de 100 mil este año", detalló la CCS.

Además, se explicó que la madrugada del martes agregó otras 170 mil transacciones, por unos US$17 millones adicionales.