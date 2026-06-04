SEC detectó fallas y prohibió venta de tres modelos de hervidores Recco

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) prohibió la venta de tres modelos de hervidores marca Recco comercializados por Falabella, tras detectar problemas de certificación que podrían representar riesgos para los consumidores.

La medida afecta a los modelos RHE-802C, RHE-172P y RHE-25GRAND, que fueron vendidos entre octubre de 2025 y mayo de 2026. Según informó el organismo, una investigación determinó que se comercializaron 4.876 unidades con incumplimientos relacionados con la certificación de seguridad exigida por la normativa vigente.

De acuerdo con los antecedentes recopilados por la SEC, algunos de los productos fueron puestos a la venta pese a contar con informes de certificación rechazados, mientras que otros no disponían de certificación.

Además, se detectó un problema en la base de los hervidores, que no tendría la capacidad de aislamiento necesaria frente a la humedad, situación que podría generar cortocircuitos, electrocución o incluso incendios.

Tras la decisión de la autoridad, Falabella inició un proceso de retiro de los productos y llamó a los clientes que compraron alguno de estos modelos a devolverlos en cualquiera de sus tiendas. La empresa aseguró que realizará la devolución total del dinero pagado.

La superintendenta de la SEC, Marta Cabeza Vargas, señaló que "aquí la prioridad es la seguridad de las personas que usan a diario estos hervidores. Este es uno de los productos más usados en los hogares, en especial en esta temporada en que bajan las temperaturas y se usa más agua caliente. Por lo mismo, comercializar productos sin Sello SEC representa una situación de riesgo que no podemos permitir".

La autoridad agregó que, además del retiro de los productos, la empresa deberá enfrentar las eventuales responsabilidades derivadas de las infracciones detectadas. En esa línea, indicó que Falabella arriesga multas de hasta 10 mil UTA (Unidades Tributarias Anuales), aunque precisó que el monto definitivo dependerá del resultado de la investigación administrativa que sigue en desarrollo.