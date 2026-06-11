Sernac reporta más de 2.000 reclamos por compras realizadas en CyberDay 2026

Más de dos mil reclamos ha recibido el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) tras el CyberDay 2026, a raíz de problemas registrados por compradores durante y después del evento de descuentos online realizado a comienzos de junio.

De acuerdo con el balance entregado por el organismo, se han contabilizado 2.099 reclamos, de los cuales el 63,9% apunta a empresas que participaron oficialmente en la iniciativa organizada por la Cámara de Comercio de Santiago, mientras que el 36,1% corresponde a compañías que no formaron parte del evento.

La mayor cantidad de casos se concentra en la Región Metropolitana, seguida por Valparaíso y Biobío.

Entre los inconvenientes más reportados aparecen las cancelaciones de compras por falta de stock, problemas en la entrega de productos y el incumplimiento de ofertas publicitadas durante la campaña. También se recibieron denuncias relacionadas con posibles casos de publicidad engañosa.

Las empresas que acumulan más reclamos son Falabella.com-Linio, con un 7,96% del total; Cencosud Retail, con un 7,91%; Tiendas Falabella, con un 6,29%; Hiper Lider y Lider.cl, con un 6%; y Sodimac, con un 3,95%.

En cuanto a los productos que generan más quejas, destacan artículos de vestuario, perfumes, maquillaje, cosméticos, calzado, abarrotes y muebles.

Desde el Sernac advirtieron que las cifras aún podrían modificarse, ya que continúan los despachos de productos adquiridos durante el CyberDay y todavía existe un margen para que nuevos consumidores ingresen reclamos.

La entidad recordó además que las compras realizadas por internet están protegidas por los mismos derechos que una compra presencial. Por ello, recomendó revisar el estado de los productos al momento de recibirlos y registrar cualquier inconveniente para facilitar eventuales solicitudes de cambio o devolución.

En caso de fallas o defectos, los consumidores pueden hacer uso de la garantía legal dentro de los seis meses posteriores a la recepción del producto. Asimismo, las compras efectuadas por internet permiten ejercer el derecho a retracto dentro de los 10 días siguientes a la entrega, salvo las excepciones establecidas por la normativa vigente.

Cabe destacar que quienes consideren vulnerados sus derechos pueden presentar un reclamo a través de los canales de atención dispuestos por el Sernac.