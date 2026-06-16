Caso Gatica: Crespo acusa persecución "sobre lo normal" por intento de la Fiscalía de anular su absolución

En el marco de su exposición ante la comisión especial de la Cámara de Diputadas y Diputados que indaga los hechos vinculados al estallido social de 2019, el exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo arremetió este martes contra la contraofensiva judicial iniciada por el Ministerio Público para revertir su absolución en el caso de Gustavo Gatica.

"Yo tengo juicios pendientes todavía. La Fiscalía y todos los perseguidores que me persiguen presentaron un recurso de nulidad a la Corte para poder anular el juicio del caso de Gustavo Gatica, donde fui absuelto en enero de este año. Yo soy una persona que me ha perseguido la justicia en una forma sobre lo normal", fustigó durante su intervención.

Crespo, acusado de disparar y cegar al entonces estudiante de psicología y actual diputado Gustavo Gatica en noviembre de 2019, fue absuelto de cargos penales de forma unánime.

El fallo, dictado en enero por el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, generó un enorme debate político y social, dado que resolvió que desde la escopeta del excarabinero se dispararon los perdigones que cegaron al joven, pero aplicó retroactivamente la Ley Naín-Retamal, reconociendo la figura de legítima defensa privilegiada en el contexto de las manifestaciones.

El viernes, al tope de la fecha para hacer esta gestión, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentaron un recurso de nulidad buscando que la Corte de Apelaciones invalide el fallo absolutorio y ordene la realización de un nuevo juicio oral.

Al respecto, Crespo detalló en un punto de prensa posterior que la decisión del ente persecutor era "previsible", aunque manifestó su extrañeza por la activa incorporación del CDE en el requerimiento.

Polémica por chats del "caso Audios" y rechazo a citar a Zaliasnik

La sesión de la comisión investigadora estuvo marcada por fuertes tensiones políticas. Tras las recientes filtraciones de mensajería derivadas del denominado "caso Audios", los diputados de oposición solicitaron formalmente citar a la instancia al actual embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik.

La petición del bloque gubernamental se fundamentaba en los chats de WhatsApp donde el hoy diplomático sugería evaluar la interrupción del servicio de internet en el país durante las semanas más complejas de las protestas de 2019.

Sin embargo, la moción para que Zaliasnik compareciera ante el Congreso fue rechazada de plano por la mayoría dederecha que compone la comisión, dando por cerrada la controversia en la sesión de este martes.