Gobierno retiró de Contraloría el proyecto de Plan Nacional de Derechos Humanos

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, confirmó esta tarde que se retiró de Contraloría el proyecto de Plan Nacional de Derechos Humanos, con el objetivo de someterlo a una revisión y volver a ingresarlo.

El secretario de Estado señaló que la iniciativa será analizada para ser ingresada nuevamente y eventualmente con alguna modificación.

Más temprano, la senadora Claudia Pascual (PC) advirtió en la Sala de la Cámara Alta que el Gobierno había tomado esta decisión con el Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos 2026-2029, que fue trabajado en el gobierno anterior, y que se encontraba en etapa de toma de razón en la Contraloría.