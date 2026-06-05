Ministro de Justicia no descartó indultos a violadores de niños: "Va a depender de las circunstancias del caso"

Una fuerte controversia se instaló en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tras declaraciones del jefe de la cartera, Fernando Rabat, quien afirmó que la opinión del Gobierno es revisar las "circunstancias de cada caso" para entregar eventuales indultos, sin importar la gravedad del delito involucrado.

Entrevistado en CNN Chile, el secretario de Estado fue consultado por la disposición del Gobierno a conceder el beneficio a personas condenadas por delitos de alta gravedad, incluyendo violadores de derechos humanos y también violadores de niños; tema que ya causó controverisa durante la campaña presidencial.

"Va a depender mucho de las circunstancias en que esa persona (el violador) esté en el momento. Claro, per se es un delito muy grave, pero si las circunstancias del expediente arrojan un determinado antecedente que permita pensar distinto, deberá ponderarlo debidamente. Va a depender del caso y del análisis que usted efectúe", afirmó Rabat.

Al llegar al Palacio de La Moneda este viernes, el abogado fue consultado por sus dichos y enfatizó que la postura del Ejecutivo es que "cada solicitud de indulto se va a responder en su mérito, eso es todo".

"¿Saben lo que pasa? No cabe ninguna duda de que una violación es un delito grave. (Pero) una solicitud de indulto se responde en su mérito, conforme a los antecedentes que arroja el expediente", razonó la autoridad.

Críticas de parlamentarios

Pese a la aclaración del ministro, el diputado Patricio Briones (PDG) manifestó su preocupación, haciendo un llamado a que el Gobierno actúe en esta materia "con los pies en la tierra".

En tanto, su par Diego Schalper (RN) sostuvo que, a su juicio, el beneficio del indulto debería estar supeditado exclusivamente a razones humanitarias vinculadas a problemas de salud severos.

Cabe recordar que la facultad de otorgar este beneficio es exclusiva del Presidente de la República.