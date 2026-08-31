Kast descarta actos del Gobierno por el 4 y el 11 de septiembre

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el Presidente José Antonio Kast desechó este lunes la posibilidad de realizar actos o conmemoraciones oficiales desde el Gobierno para las emblemáticas fechas del 4 y el 11 de septiembre, señalando que durante esas jornadas se mantendrá enfocado en su agenda de trabajo y en terreno.

Respecto al 4 de septiembre -fecha marcada por hitos históricos como la elección de Salvador Allende en 1970 y el plebiscito constitucional de 2022- y la convocatoria realizada por el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri (UDI), el Jefe de Estado declinó sumarse a eventos en la capital.

"Yo creo que como Presidente de la República voy a estar desplegado, como siempre, en regiones. Yo valoro que no se olviden las fechas porque son parte de nuestra historia. Así como un sector importante de Chile conmemora el 5 de octubre, otros conmemoran el 4 de septiembre, algunos por el triunfo -en su momento- de Salvador Allende y otros por la derrota total que sufrió el texto refundacional impulsado por el Gobierno de Gabriel Boric", afirmó el Mandatario.

En cuanto a la conmemoración del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, confirmó que no organizará ningún acto especial en el Palacio de La Moneda, manteniendo únicamente las actividades habituales de la sede de Gobierno: "(Ese día voy a) trabajar, igual que el 4 de septiembre", enfatizó.

Sin embargo, señaló que, "si alguien solicita que la misa (matinal que se celebra en La Moneda) ese día viernes sea intencionada, no hay problema. Todos los días viernes se realiza una ceremonia litúrgica y no tenemos ningún problema en que se ore ese día, pero nosotros estamos hoy día orando por el Chile de hoy y el Chile del futuro (...). No (habrá ningún acto del Gobierno), ninguno".