"Es fundamental": Gobierno prepara proyecto para reformar el INDH

El Gobierno informó que, "en los siguientes meses", ingresará al Congreso un proyecto de ley para reformar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH); iniciativa considerada como "fundamental" para "mejorar la institucionalidad" en la materia.

De acuerdo con El Mercurio, el subsecretario de DD.HH., Pablo Mira, indicó que "se inició, durante el 2025, un proceso de revisión del INDH, el cual dio lugar a un informe con más de 44 recomendaciones que tocan distintos aspectos de su funcionamiento".

"Desde esta Subsecretaría hemos transformado estas recomendaciones en un anteproyecto de ley, el cual está en los últimos ajustes técnicos antes de ser presentado al Congreso durante los siguientes meses", aseguró al diario.

"Existe un consenso amplio de la necesidad de mejorar la institucionalidad de derechos humanos. Para esto, la reforma del INDH es fundamental", sostuvo Mira.

Oficialismo presiona por cambios y tramitación en el Congreso se adelanta

El anuncio del Gobierno se da en medio de una presión política oficialista para implementar cambios al Instituto, protagonizada por Chile Vamos.

Según el diario citado, mientras diputados de la UDI exigieron al Ejecutivo presentar la reforma antes del 20 de julio -cuando se cumplen 16 años desde la creación del INDH-, en el Congreso resolvieron avanzar en la tramitación de una de las dos mociones ingresadas con ese fin en los últimos meses.

"La discusión sobre el futuro del INDH ya comenzó en la comisión de Derechos Humanos, donde acordamos poner el proyecto en tabla e invitar (a la sesión del miércoles 15) al ministro de Justicia (Fernando Rabat), al subsecretario (Mira) y al director del instituto (Yerko Ljubetic) para conocer sus opiniones, y avanzar en un debate que creemos necesario", dijo el diputado Andrés Celis, coautor de la moción tramitada -ingresada el 5 de junio- junto con sus pares Ximena Ossandón y Eduardo Durán (todos RN).

"Lo que buscamos es que el INDH vuelva a ser una institución que represente y proteja a todos los chilenos, no a una mirada particular o a unos pocos. Los derechos humanos no pueden tener color político ni aplicarse con distintos estándares según quién sea la víctima o quién vulnere esos derechos", agregó.

La otra moción, ingresada en abril, provino desde la Cámara Alta, de mano de Andrés Longton, Andrea Balladares (ambos RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Gustavo Sanhueza (UDI) y Renzo Trisotti (Republicanos).

"Si sigue pasando el tiempo, vamos a empezar a pedir las urgencias necesarias al proyecto nuestro que está en la comisión de Derechos Humanos del Senado, que busca básicamente cambiar la composición, subir los quórum e incorporar los delitos de secuestro y terrorismo dentro de los ilícitos que sean parte del mandato del INDH para pronunciarse", señaló Longton.

El subsecretario Mira valoró las mociones ingresadas, pues -afirmó- "reflejan un interés compartido"; y agregó que, como Gobierno, buscan "recoger lo propuesto por distintos parlamentarios y la comisión asesora, y presentar una propuesta integral que incorpore ajustes en la gobernanza, el mandato, la participación de la sociedad civil, su presencia regional, entre otros".

Campillai acusa que idea de reforma responde a "intolerancia" de la derecha

Desde la otra vereda política, la senadora independiente Fabiola Campillai criticó duramente la intención del oficialismo de reformar el INDH.

"Esta idea de reformularlo no es más que el síntoma de la intolerancia y la poca concepción que ha tenido la derecha chilena en su relación con los derechos humanos. En la comisión tenemos varios proyectos con prioridad, creo que todo se tiene que revisar en su justa medida y urgencia", expresó.

"El INDH ha procedido completamente apegado a sus facultades de manera imparcial y profesional durante estos últimos años, así como también a lo largo de sus 16 años de existencia", indicó Campillai, que perdió la vista tras ser impactada en el rostro por una bomba lacrimógena por acción del excarabinero Patricio Maturana durante el estallido social.