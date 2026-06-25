Acompañado por libertarios, carabinero se entregó para cumplir condena por el 18-O

Este jueves se entregó en el Centro de Justicia el capitán de Carabineros Pablo Carvajal, condenado a siete años de presidio por cegar de un ojo a un manifestante en el estallido social.

Carvajal fue condenado por el delito consumado de apremios ilegítimos en calidad de autor en contra de Brandon González, de 19 años, quien perdió la vista del ojo izquierdo por el impacto de un perdigón de escopeta.

La sentencia determinó que no hubo una agresión directa de González a Carvajal, y que el funcionario policial actuó con dolo, ya que realizó un segundo disparo en la espalda de la víctima, por lo que se desestimó la legítima defensa.

"Hoy me encuentro en este lugar para ser ingresado a un centro penitenciario y cumplir con una condena que me fue impuesta. En medio de enfrentamientos me vi obligado a repeler un ataque que fue perpetrado por un sujeto violento, encapuchado, que atacó a Carabineros, y utilizando las herramientas que me entregó el Estado me defendí", cuestionó el condenado.

Carvajal insistió en que "pese a que yo entregué todos los antecedentes, el mismo día que ocurrieron los hechos comuniqué lo ocurrido al Ministerio Público, finalmente el mismo Ministerio Público fue quien decidió imputarme a mí y no a la otra persona".

"Me hago muy responsable de mis palabras, se puede hablar de una investigación sesgada", dijo.

Apoyos y críticas desde el mundo político

Carvajal llegó acompañado por dirigentes del Partido Nacional Libertario, el diputado Sebastián Zamora y el exuniformado Claudio Crespo, quienes llamaron al Presidente José Antonio Kast a considerar la posibilidad de un indulto.

El excandidato presidencial Johannes Kaiser aseveró que "solicitamos al Presidente de la República, una vez más, que haga uso de su facultad para indultar a quienes sirvieron a la República y defendieron a la democracia, y nosotros estamos ahora acompañando a una víctima del 18/10 (...) siete años de cárcel por haber salido a defender el Estado de Derecho".

Por su parte, el diputado Jaime Araya (Ind-PPD) manifestó que "es una auténtica bravata del Partido Nacional Libertario ir a desafiar lo que es una resolución judicial, una persona que está condenada por delitos y si ellos quieren deslegitimar la Justicia en Chile tienen que decirlo. Me parece que su actitud es francamente golpista, aquí lo que corresponde es que las personas que han sido condenadas cumplan las resoluciones judiciales".

"No hay nadie por sobre la ley, y si un tribunal estableció la responsabilidad de esta persona, lo que cabe es cumplir la sentencia judicial", añadió.

El Cuarto Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago condenó a Carvajal el 2 de marzo pasado, mientras que el 15 de junio la Corte de Apelaciones ratificó la resolución, por lo que se encontraba prófugo desde esa fecha.