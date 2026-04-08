Senadora Campillai en "estado de alerta" ante posibles indultos y retrocesos del Gobierno

"No vamos a permitir que se borre con el codo lo que tanto dolor costó escribir en los tribunales de justicia", aseguró este miércoles la senadora Fabiola Campillai al cuestionar las primeras decisiones del Gobierno del Presidente José Antonio Kast en materia de justicia y memoria.

La legisladora, junto a organizaciones de derechos humanos, han manifestado su preocupación y declarado un "estado de alerta" debido a la postura de la nueva administración.

Esta molestia se vio reflejada en la entrega de una carta dirigida a Kast en La Moneda, en la que se objeta las desvinculaciones en el Plan Nacional de Búsqueda, el retiro del tercer Plan Nacional de Derechos Humanos desde Contraloría y la posibilidad de otorgar indultos a condenados por hechos ocurridos durante la dictadura y el estallido social.

Uno de los puntos más sensibles es la situación del Plan Nacional de Búsqueda, iniciativa que busca esclarecer el destino de víctimas de desaparición forzada. A pesar de que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, confirmó su continuidad, se solicitó la renuncia a tres funcionarios por razones de confianza.

Esta decisión ha sido calificada por las organizaciones como un "descabezamiento del programa", lo que levanta dudas sobre el compromiso real con esta iniciativa.

"Nos declaramos en estado de alerta", afirmó la senadora junto a organizaciones de derechos humanos. (FOTO: ATON)

La preocupación crece al considerar que uno de los posibles beneficiados sería el excapitán de Carabineros Patricio Maturana, condenado por dejar ciega a la senadora Campillai.

Frente a esta posibilidad, la propia legisladora -líder de la comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado- fue enfática al señalar que "no vamos a permitir que se borre con el codo lo que tanto dolor costó escribir en los tribunales de justicia. Justicia, verdad y ningún paso atrás".

"Hoy no solo hablo como senadora, sino como víctima. Nos declaramos en estado de alerta. Estamos en presencia de lo que parece ser un plan coordinado y rechazamos cualquier intento de indulto para violadores de derechos humanos, ya sean de la dictadura o responsables de crímenes en el estallido social", cuestionó Campillai.

Los cuestionamientos a Kast

Desde la perspectiva de las organizaciones, Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, acusó que "nunca hubo una actitud tan indolente, tan negacionista de un Presidente de la República, que en los primeros días de asunción retire todos los avances que han hecho las agrupaciones a nivel nacional, donde acordamos fijar diferentes actividades".

En esta línea, afirmó que se le cuestiona al jefe de Estado "la actitud que ha tenido con las víctimas, además revictimizar nuevamente a los familiares cuando habíamos avanzado con el tema de la búsqueda de la detención forzada y también a las víctimas".

En respuesta a estas inquietudes, se ha anunciado que el próximo martes el ministro de Justicia y el subsecretario de Derechos Humanos podrían asistir a la Comisión de Derechos Humanos del Senado para responder a las preguntas de los parlamentarios.