Primero otorgará indultos y luego modificará facultad presidencial, anunció Kast

El Presidente José Antonio Kast confirmó este martes que utilizará la facultad presidencial de otorgar indultos para conmutar penas, pero reparó en que modificará la herramienta una vez realizado.

En conversación con la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), el Mandatario coincidió de cierta manera con la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, y el exministro de Justicia, Hernán Larrain (UDI), quienes postularon que dicha facultad debería ser eliminada y/o traspasada a una comisión.

"Lo voy a usar. Y después vamos a generar una modificación en la línea que señala la presidenta de la Corte Suprema y el exministro Larraín (...) Creo que es razonable que esto sea un órgano colegiado. Creo que el indulto como institución, más allá de que hay que hacerle, a mi juicio, un cambio en la manera de quiénes otorgan el indulto, siempre tiene que ser una posibilidad que exista", aseveró.

Asimismo, defendió la decisión de modificarlo después de usarlo: "Hay situaciones que creo que se deben analizar y revisar. Y estamos haciendo una revisión de distintas situaciones que ocurrieron, sin entrar a discutir una sentencia judicial, porque son poderes independientes".

"El indulto no es entrar a cuestionar una decisión judicial que haya tomado un juez", agregó, y afirmó que "es una facultad que está establecida en la Constitución. Yo no entro a discutir los antecedentes o el fallo judicial. Yo digo: 'mire, tengo una facultad legal que me permite, en algunos casos, indultar'".

Si bien, el Presidente anunció en su momento que se analizaba otorgar el beneficio a funcionarios de Carabineros condenados por el estallido social y a violadores de derechos humanos, en esta ocasión aseveró que "vamos a estudiar todos los casos que estén solicitando el indulto de la manera formal que corresponda".

"Vamos a hacer un análisis en profundidad de cada caso, y cuando lleguemos a un estudio y lleguemos a una determinación, lo vamos a comunicar. Tomaremos una determinación lo antes podamos y, después de eso, vamos a presentar un proyecto de ley", aclaró.

Sobre el tiempo que tomaría en anunciar indultos, el Mandatario concluyó que "nuestra atención está puesta en un momento crítico de los últimos años en nuestra nación, de una crisis social que se produjo y que generó consecuencias lamentables para los chilenos".