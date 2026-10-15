El exministro de Medio Ambiente (2017-2018) y director del Global Methane Hub, Marcelo Mena, advirtió en El Diario de Cooperativa que Chile debe fortalecer sus políticas de prevención y adaptación frente al cambio climático, ante el aumento de eventos meteorológicos extremos como temporales, inundaciones y aluviones.

El experto explicó que fenómenos naturales como El Niño se desarrollan sobre una temperatura global cada vez más alta, lo que puede intensificar sus efectos.

Si bien reconoció que Chile puede acceder a financiamiento internacional, advirtió que los recursos no reembolsables son escasos y planteó la necesidad de priorizar la inversión pública, fortalecer las capacidades técnicas del Estado e involucrar al sector privado en la gestión de sus propias vulnerabilidades.

"El vaso medio lleno es que, reactivamente, hemos estado bien. Lo que falta es anticiparse", sostuvo Mena, quien también destacó que invertir en sistemas de alerta temprana puede generar beneficios muy superiores a sus costos.

"Es importante que seamos capaces de poder entender que el cortoplacismo no nos ayuda mucho en resolver un tema que nos va a acompañar por mucho tiempo", afirmó, enfatizando que enfrentar estos riesgos "va a requerir un esfuerzo por muchas décadas por delante" y que las decisiones no deberían depender de quién esté a cargo del Ejecutivo.

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