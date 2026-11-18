Ángel Iglesias Ranz, doctor ingeniero de Montes y miembro de la ONG española En el Medio, comentó en Lo que Queda del Día las similitudes entre la situación de su país y Chile de cara a la próxima temporada de incendios forestales.

Según el experto, "las cosas hay que tratar de solucionarlas todo el año, no cuando ya llegan los incendios", añadiendo que es necesaria la "corresponsabilidad de toda la sociedad" y no solo del Estado para enfrentar este fenómeno.

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