Alcaldesa afirma que el incendio de San Carlos de Apoquindo fue extinguido

Tras cinco días de combate, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, indicó que el incendio forestal "Plaza Sur", que consumió más de mil hectáreas en el sector San Carlos de Apoquindo, fue extinguido este viernes.

Así lo informó la Corporación Nacional Forestal (Conaf), cuyos brigadistas igualmente volverán a patrullar la zona arrasada mañana sábado, según publicó la jefa comunal en su cuenta de X.

La autoridad aprovechó de expresar "infinitas gracias" a Conaf, Bomberos, Carabineros, al propio Municipio, el Ejército, "y vecinos que repletaron los bins con donaciones de agua, isotónica y barras" para el personal de emergencia.

