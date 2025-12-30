El gerente de protección contra incendios forestales de Conaf, Andrés Benedetto, conversó con Una Nueva Mañana y explicó que el combate del siniestro en San Carlos de Apoquindo es especialmente complejo debido a las altas temperaturas, la abundante vegetación y la pronunciada topografía del terreno.

La autoridad detalló que el principal desafío ha sido evitar que el fuego retroceda hacia zonas habitadas -llegó a estar a cerca de 200 metros de viviendas e instalaciones deportivas- y contener su avance por el flanco derecho para impedir que alcance la quebrada Aguas de Ramón, en un escenario marcado por calor extremo, riesgo permanente de rebrotes y condiciones que hacen “imposible” su extinción en el corto plazo.

