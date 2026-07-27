Megaincendio de Valparaíso: Formalizan a dos exfuncionarios de Conaf por tardías alertas SAE

Dos exfuncionarios que ejercían cargos de jefatura en Conaf durante el megaincendio de febrero de 2024 en la Región de Valparaíso, fueron formalizados este lunes por cuasidelito de homicidio debido a un retraso de al menos 57 minutos en la emisión de las alertas de evacuación SAE.

Durante la audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, la Fiscalía sostuvo que los mensajes fueron enviados a destiempo, pese a que existían antecedentes sobre el avance del fuego hacia sectores poblados.

La investigación fue desarrollada por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Regional de Valparaíso, que expuso distintos informes sobre la respuesta institucional desplegada durante la emergencia que dejó 138 fallecidos.

La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, explicó que "la institucionalidad nacional se organizó y reguló una forma de responder a los desastres, como por ejemplo los incendios forestales. Esa reglamentación, esa normativa no se cumplió el día de los hechos. Había un rango horario que nosotros estimamos al menos en 57 minutos y fracción".

Según la exposición del Ministerio Público, el riesgo para la población ya era cierto cuando el fuego se aproximaba al Jardín Botánico, momento en que debieron emitirse los mensajes para facilitar la evacuación de los habitantes.

Las alertas fueron enviadas posteriormente por decisión de Senapred, cuando ya había transcurrido el periodo señalado por la Fiscalía.

Tras la formalización, el tribunal dictó como medidas cautelres para ambos imputados la reclusión domiciliaria total, arraigo nacional y prohibición de acercarse o comunicarse con testigos de la causa. Además, se fijó un plazo de investigación de 180 días.

A la salida del tribunal, uno de los imputados fue increpado por familiares de víctimas que asistieron a la audiencia. El exfuncionario negó haber incurrido en alguna negligencia y se retiró.

En paralelo, continúa la preparación del juicio oral contra nueve imputados investigados por su presunta participación en el origen del incendio.