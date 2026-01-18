21:29 - | El Presidente informó que, además de los siniestros en Ñuble y Biobío, se combaten 22 focos activos en La Araucanía, y anunció el despliegue de la ministra Jessica López y del subsecretario del Interior para fortalecer la coordinación y los equipos en terreno. En este momento, además de los incendios en Ñuble y Bio Bio, estamos combatiendo 22 focos de incendio en la región de La Araucanía.

He decidido enviar a la Ministra del MOP @jlopezsaffie junto al subsecretario de interior Víctor Ramos, como enlace en la zona para reforzar%u2026 — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) January 19, 2026

21:29 - | El alcalde de Temuco, Roberto Neira, informó sobre la gravedad de la situación y las medidas de apoyo desplegadas: Hemos tenido dos viviendas ya confirmadas, una tercera que está en proceso de confirmación. Nosotros tenemos ya una familia en la escuela Boyeco, que la hemos abierto como albergue por toda la evacuación que se tuvo que realizar en este sector. Más de 30 a 50 viviendas que Carabineros junto a Bomberos evacuaron

21:28 - | Al menos tres viviendas destruidas por incendios en Temuco y se activan evacuaciones en Nueva Imperial

19:47 - | Senapred pide evacuar los sectores de Cerro España y Chaimávida en Concepción ante el avance de incendios forestales

19:02 - | Temuco: Evacuaciones en sectores Collimallin, Conoco Chico y Nienoco

18:34 - | Rápido avance ha tenido un incendio en Villa Universitaria y Vilumanque, en el camino entre Penco y Concepción

17:50 - | Presidente Boric: El resguardo y la conciencia colectiva de la ciudadanía es muy importante para que esto no se replique durante el verano Tal como ayer estuve en la Región del Biobío, esta tarde he venido a la Región de Ñuble, para encabezar una reunión de coordinación del despliegue y entrega de ayudas para los afectados por los incendios forestales.



Junto a la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, a quien%u2026 pic.twitter.com/YFUsgPlMcH — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) January 19, 2026

17:46 - | Presidente Boric: Estamos mejor preparados, pero la naturaleza y las condiciones climáticas hacen que los incendios sean impredecibles

17:43 - | Presidente Boric: Los procesos de reconstrucción tienen su propia complejidad y se demoran más de lo que uno quisiera a veces

17:31 - | General Urrutia, jefe Defensa Nacional en Ñuble: La situación del orden público se mantiene controlada (...) vamos a comenzar patrullajes para controlar y evitar nuevos focos de incendio

17:29 - | Presidente Boric en el Ñuble: Si bien la gran afectación urbana está en el Biobío, aquí tenemos una gran afectación agrícola

17:23 - | La preocupación principal radica en que el avance de las llamas amenaza viviendas, lo que exige una respuesta rápida de los equipos de emergencia. Esta reactivación se ve agravada por condiciones climáticas adversas.

17:23 - | Esta situación ha provocado la insistente llegada de mensajes de mensajerías para evacuar.

17:23 - | La emergencia se localiza específicamente en la extensión hacia el norte del Fundo El Manzano, un área cercana a la cárcel de la comuna. En este punto, las llamas han mostrado una intensidad considerable, provocando un refuerzo en el envío de aeronaves para combatir el fuego.

17:23 - | Región del Biobío: Se alerta sobre la reactivación con fuerza de un foco importante, que ya está alcanzando sectores poblados entre Penco y Concepción la tarde de este lunes.

14:27 - | Palomares: Se monitorea lo que las autoridades denominan la "cola" del incendio principal, que mantiene una actividad constante

14:25 - | Cárcel El Manzano: el fuego se encuentra en las cercanías del recinto penal. Familias de los internos se encuentran agolpadas en las afueras buscando información, reportándose la suspensión de la recepción de encomiendas

14:25 - | Ruta 150 (Concepción-Penco) reporta un "taco de proporciones" que se extiende desde Lirquén hasta la rotonda General Bonilla

14:18 - | Nicolás Cataldo, ministro de Educación, por colegios quemados: "El desafío principal lo vamos a tener en la reconstrucción de esas capacidades de infraestructura para atender a los más de 700 niños que eran parte de esa matrícula (...) Ya estamos trabajando en eso. Los equipos de Educación Pública están preparando toda la información para poder hablar con los sostenedores, para poder acelerar los procesos de formulación de proyectos"

14:17 - | Nicolás Cataldo, ministro de Educación, confirmó hay seis colegios destruidos por los incendios en el centro-sur: "Cuatro en Penco y dos en Tomé; tres jardines infantiles, dos escuelas y un liceo"

14:15 - | Álvaro Elizalde, ministro del Interior: "El número de personas afectadas en las estadísticas oficiales va a aumentar en los próximos días como resultado del catastro que se pueda llevar adelante. Tenemos 300 destruidas en el Biobío y 25 en Ñuble, y en evaluación en Biobío, más de 1.000 en rigor, y más de 140 en Ñuble. Esta es información preliminar y, en la hipótesis de que no hubiera ningún otro incendio y no hubiera nadie más que se viera afectado, las cifras de todas maneras van a subir como resultado del catastro que se está realizando en este momento"

14:08 - | A través de X, y tras su cita con José Antonio Kast, el Presidente Boric enfatizó que la magnitud de la tragedia exige dejar de lado las diferencias políticas: "Chile vive días difíciles y es una tarea de Estado enfrentar esta emergencia con toda la celeridad posible" Chile vive días difíciles y es una tarea de Estado enfrentar esta emergencia con toda la celeridad posible. Acabamos de tener una importante reunión de trabajo con el presidente electo, José Antonio Kast, en la que hemos detallado el despliegue que las distintas instituciones han%u2026 pic.twitter.com/pWULD7jB8X — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) January 19, 2026

14:08 - | Además, la sanitaria dijo que los sistemas "están operando a máxima capacidad en Ñuble y Biobío, manteniendo la continuidad del suministro en la mayor parte del territorio. En sectores más complejos, como Penco, se logró restituir el servicio en gran parte de la comuna"

14:05 - | Essbio informó que gestiona "un plan de reparación de arranques domiciliarios e instalación de puntos seguros de agua potable" en las comunas afectadas por los incendios

13:01 - | En el marco de la emergencia, el Servicio de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar los sectores Parral, Rio Laja Km 9,5 y Chillico, en la comuna de Laja, Región del Biobío. Se activó mensajería SAE #Cooperativa90 ¡ATENCIÓN! por incendio forestal, #SENAPRED solicita evacuar sectores Parral, Rio Laja Km 9,5 y Chillico, en la comuna de Laja, Región del Biobío. Para reforzar la evacuación por parte de los organismos técnicos en terreno, #SENAPRED activó mensajería #SAE.



RECUERDA actuar con%u2026 pic.twitter.com/8ztapolHaC— SENAPRED (@Senapred) January 19, 2026

12:59 - | En el marco de la emergencia, el Servicio de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar el sector Las Pataguas, en la comuna de Concepción, Región del Biobío. Se activó mensajería SAE #Cooperativa90 ¡ATENCIÓN! por incendio forestal, #SENAPRED solicita evacuar sector Las Pataguas, en la comuna de Concepción, Región del Biobío. Para reforzar la evacuación por parte de los organismos técnicos en terreno, #SENAPRED activó mensajería #SAE.



RECUERDA actuar con calma y acatar las%u2026 pic.twitter.com/egTCVFKtzA— SENAPRED (@Senapred) January 19, 2026

12:58 - | Claudio Araya, subsecretario de Telecomunicaciones: La mensajería SAE no tuvo problemas, a veces se repitieron las alertas, pero en sectores donde no había antenas no pudo llegar la alerta, ahí no hay nada que hacer #Cooperativa90

12:58 - | Claudio Araya, subsecretario de Telecomunicaciones: Una medida que se aplicó desde ayer domingo es que se habilitó el roaming de emergencia en las zonas de catástrofes, de modo que, habiendo una antena encendida, no importa la compañía, uno se puede comunicar igual #Cooperativa90

12:58 - | Claudio Araya, subsecretario de Telecomunicaciones: Hacemos un trabajo previo, desde noviembre instruimos despeje en torno a las antenas, pero no podemos despejar la línea eléctrica, no hay forma de evitarlo #Cooperativa90

12:58 - | Claudio Araya, subsecretario de Telecomunicaciones: Las redes se tienen a saturar, todos queremos conectarnos y saturamos más las redes, entonces hay una situación de apriete muy difícil de evitar por la condición que generó el fuego #Cooperativa90

12:46 - | Claudio Araya, subsecretario de Telecomunicaciones: A nivel regional, en el Biobío había 237 antenas caídas de 4.233, representa un 5,6%. Ese promedio esconde una realidad, puesto que en Penco y Tomé tienen un 35% de antenas fuera de servicio #Cooperativa90

12:46 - | Presidente electo, José Antonio Kast: Invitaría a todos quienes maquinaría agrícola a hacer acciones preventivas, como cortafuegos #Cooperativa90

12:45 - | Presidente electo, José Antonio Kast: Si no colaboramos activamente con quienes nos están cuidando, es muy difícil operar en una emergencia como esta, por eso existen mandos únicos #Cooperativa90

12:45 - | Presidente electo, José Antonio Kast: Para la reconstrucción es fundamental contar con buenos antecedentes, han sido oportunas las respuestas de la fotografías aéreas de las zonas afectadas y el catastro que nos entregó el Gobierno #Cooperativa90

12:38 - | Presidente electo, José Antonio Kast: Vamos a tener meses duros en temas climáticos, por lo que nos correspondía ponernos a disposición para colaborar en la emergencia #Cooperativa90

12:37 - | Presidente Boric: Los Jedena tienen todas las facultades para restringir libertades donde sea necesario, con el objetivo de resguardar el orden público y prevenir la seguridad de todos nuestros compatrioras #Cooperativa90

12:34 - | Presidente Boric: "Hoy tenemos condiciones climáticas que siguen siendo extremas, en algunos sectores de Ñuble y el Biobío llegaremos a 38 grados, por lo que es momento de exagerar las medidas y es crucial tener nuevos focos de incendio" #Cooperativa90

12:31 - | Presidente Boric: Parte de la reconstrucción le tocará al próximo Gobierno. Los procesos de reconstrucción toman tiempo y hemos estado coordinando para que este proceso sea lo más expedito posible #Cooperativa90

12:31 - | Presidente Boric: Ya comenzó en terreno la aplicación de la ficha básica de emergencia, la ficha FIBE, en la región de Ñuble para catastrar los daños a viviendas y enseres, y prontamente comenzará también en la región del Biobío #Cooperativa90

12:31 - | Presidente Boric: ¿Cuál es el estado de la emergencia hoy? A las 11:00, en el país se registran 25 incendios actualmente en combate; 11 de ellos son de gran magnitud. Más de 25.000 hectáreas han sido afectadas en la región del Biobío y 5.900 hectáreas en la región de Ñuble. #Cooperativa90

12:28 - | Presidente Boric: Hay cientos de viviendas destruidas, lo que como conversábamos, de seguro van a aumentar significativamente y lo más probable es que tengamos más de mil. #Cooperativa90 AHORA | Presidente de la República, Gabriel Boric Font, y el presidente electo, José Antonio Kast, emiten declaración a los medios, tras reunión en el marco de los incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío. https://t.co/iwwLOhnnzq— Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) January 19, 2026

12:14 - | Gendarmería dispuso de mascarillas a la totalidad de la población penal y funcionarios del Complejo Penitenciario Biobío debido a la presencia de humo, pero reiteró que la emergencia no presenta un riesgo que obligue la evacuación del recinto #Cooperativa90 %u26A0%uFE0F ACTUALIZACIÓN ANTE LA EMERGENCIA DE INCENDIOS Y SITUACIÓN DEL COMPLEJO PENITENCIARIO BIOBÍO. pic.twitter.com/VFLN1jEatr— Gendarmería de Chile (@Gendarmeria_CL) January 19, 2026

12:12 - | Previamente, El Presidente electo, José Antonio Kast, sostuvo una reunión de coordinación con su equipo ante la emergencia por los incendios forestales #Cooperativa90 El Presidente electo @joseantoniokast sostuvo una reunión de coordinación con su equipo ante la emergencia por los incendios que afectan a la zona centro-sur del país, con el objetivo de analizar y evaluar cursos de acción. pic.twitter.com/H1W8V4l1lP— OPE (@OPE_Chile) January 19, 2026

11:50 - | Aún no se confirma una vocería posterior a la reunión entre Gabriel Boric y José Antonio Kast #Cooperativa90

11:46 - | A esta hora se encuentra reunido el Presidente Gabriel Boric junto al Mandatario electo, José Antonio Kast, en La Moneda. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y Claudio Alvarado, eventual titular del Interior de la futura Administración, también participan del encuentro #Cooperativa90

11:44 - | El Presidente Gabriel Boric llegó a las 06:40 de la mañana a La Moneda para monitorear el avance de la emergencia #Cooperativa90

11:36 - | Rafael Rincón, presidente de la fundación Gastronomía Social: Si hay alguna empresa que quiera apoyarnos, que nos escriba a catastrofes@gastronomia.social para poder entender cómo canalizar y recibir su apoyo #Cooperativa90

11:35 - | Rafael Rincón, presidente de la fundación Gastronomía Social: Si alguien quiere apoyarnos con una donación económica, aunque sea chiquitita que se meta en nuestra web gastronomia.social #Cooperativa90

11:35 - | Rafael Rincón, presidente de la fundación Gastronomía Social: Si alguien quiere echar una mano desde Concepción y quiere ser voluntario, que nos escriba a voluntarios@gastronomia.social #Cooperativa90

11:35 - | Rafael Rincón, presidente de la fundación Gastronomía Social: "El objetivo mínimo son 30.000 almuerzos que queremos entregar, pero dependiendo de la intensidad de la catástrofe, podemos elevar esto a 200.000, como entregamos en Viña del Mar sin ningún problema" #Cooperativa90

11:35 - | Rafael Rincón, presidente de la fundación Gastronomía Social: "Nuestra idea siempre es ser el primer paso, el primer actor en terreno que se encargue de entregar buena alimentación a las personas y entender que después debería todo canalizarse para que pueda ser así" #Cooperativa90

11:35 - | Rafael Rincón, presidente de la fundación Gastronomía Social: Lo que hacemos es activar toda la red de turismo gastronómico para que sea un aliado logístico y operativo en la asistencia humanitaria. Hacemos que una red de restaurantes y food trucks que se pongan al servicio #Cooperativa90

11:34 - | Rafael Rincón, presidente de la fundación Gastronomía Social: "Llegaremos hoy a Penco y mañana vamos a incluir también Lirquén. Penco y Lirquén van a ser nuestros dos focos de apoyo inmediato" #Cooperativa90

11:34 - | Rafael Rincón, presidente de la fundación Gastronomía Social: "Por suerte pudimos entregar ayer las primeras 200 raciones de comida en Penco. Ya estamos preparándonos para distribuir hoy alrededor de unas 600 raciones de comida caliente, también a Penco" #Cooperativa90

11:14 - | No está confirmado, de momento, si tras la reunión habrá declaraciones públicas de los mandatarios

11:12 - | "Estamos trabajando a full", dijo más temprano Boric, en un breve diálogo con la prensa en los patios de palacio

11:10 - | Pasados pocos minutos tras las 11:00 de la mañana, José Antonio Kast llegó a La Moneda junto a algunos de sus "ministeriables" para reunirse con el Presidente Boric y los equipos de Gobierno involucrados en el control de la emergencia

11:00 - | El titular de Seguridad Pública, Luis Cordero, señaló que, de momento, "no existe riesgo" que obligue a evacuar la cárcel El Manzano #Cooperativa90

10:58 - | Teresita Bull, directora de comunicaciones de Desafío Levantemos Chile: Uno de nuestros pilares es la transparencia, siempre en emergencias generamos cuentas públicas en base a la recaudación y demostrando dónde se utilizan los recursos #Cooperativa90

10:57 - | Askaan Wohlt, director de emergencias de Desafío Levantemos Chile: Hoy, lo más eficiente es hacer el aporte económico en la cuenta de Desafío Levantemos Chile, los datos están en nuestro Instagram y página web #Cooperativa90

10:57 - | Askaan Wohlt, director de emergencias de Desafío Levantemos Chile: Tenemos más de 100 personas desplegadas en la zona de catástrofe #Cooperativa90

10:57 - | Askaan Wohlt, director de emergencias de Desafío Levantemos Chile: La clave de nuestro trabajo es estar en terreno, estamos con los equipos en sectores afectados, conectándonos con dirigentes y entregando ayuda directa a las familias #Cooperativa90

10:56 - | Askaan Wohlt, director de emergencias de Desafío Levantemos Chile: Se ha notado un gran despliegue y apoyo de las FF.AA., ha ayudado a mantener el orden y evitar los saqueos, hemos coordinado la entrega de ayuda de manera ordenada y eficiente, evaluando sectores y poniendo foco en zonas críticas #Cooperativa90

10:56 - | Askaan Wohlt, director de emergencias de Desafío Levantemos Chile: El foco es el apoyo de primera necesidad, y en una segunda etapa apoyar a las familias en la reconstrucción #Cooperativa90

10:56 - | Teresita Bull, directora de comunicaciones de Desafío Levantemos Chile: Tenemos una campaña activa en nuestra página web, en muy pocos clicks pueden hacer su donación, toda ayuda es bien recibida, todo lo subimos a nuestras redes sociales #Cooperativa90

10:54 - | Askaan Wohlt, director de emergencias de Desafío Levantemos Chile: Es desgarrador lo que estamos viendo, hay una destrucción total, hemos recorrido poblaciones que desaparecieron totalmente, vamos a necesitar mucha ayuda #Cooperativa90

10:48 - | Álvaro Elizalde, ministro del Interior: No hay detenidos por el toque de queda, que permitió que se restringiera el traslado de personas y automóviles, contribuyendo a los desafíos que tenemos ahora #Cooperativa90

10:47 - | Álvaro Elizalde, ministro del Interior: Las evacuaciones se coordinaron con Carabineros y FF.AA. para avisar en caso de que sea necesario. Cuando un carabinero o militar pide que un lugar sea desalojado, hay que hacerle caso, eso permite evitar una tragedia #Cooperativa90

10:47 - | Álvaro Elizalde, ministro del Interior: Se dictó el decreto de alerta sanitaria para el Ñuble y Biobío, que otorga atribuciones extraordinarias para actuar con mayor celeridad a las dos subsecretarías del Minsal de ambas regiones #Cooperativa90

10:47 - | Álvaro Elizalde, ministro del Interior: Se ha establecido un operativo de emergencia por parte del Registro Civil, a través de puntos móviles, poder facilitar la renovación de cédula de identidad para quienes lo necesiten, el despliegue de las corporaciones de asistencia judicial y un plan especial de notarios, para quienes necesiten realizar trámites #Cooperativa90

10:47 - | Álvaro Elizalde, ministro del Interior: Es imprescindible que no tengamos nuevos focos, porque implica distraer esfuerzos y podría tener un impacto complejo. Queremos reiterar el llamado a la responsabilidad y evitar cualquier acción que pueda provocar un incendio #Cooperativa90

10:47 - | Álvaro Elizalde, ministro del Interior: Se mantiene la información de 19 personas fallecidas, 630 personas albergadas, los albergues operativos son 19, hay 1.533 damnificados y 325 viviendas destruidas #Cooperativa90

10:37 - | Álvaro Elizalde, ministro del Interior: Las condiciones durante la noche fueron mejores, durante esta jornada se ha emitido solo una alerta SAE, pero tendremos una jornada compleja por las condiciones meteorológicas #Cooperativa90

10:13 - | José Antonio Kast, Presidente electo: "Estamos pensando en lo que nos va a corresponder a nosotros, que es principalmente la reconstrucción. Esperamos y estamos convencidos de que esto tiene que ser muy rápido, eficaz y oportuno. Para eso se requiere también un trabajo previo, una planificación" #Cooperativa90

10:13 - | José Antonio Kast, Presidente electo: "Lo que hemos podido ver en otras tragedias como esta es que las personas necesitan contención y eso también es parte del trabajo que tiene que realizar el Gobierno enfrentando esta emergencia" #Cooperativa90

10:12 - | José Antonio Kast, Presidente electo: El Gobierno también tiene que ver cómo solicitar ayuda internacional, que en una conversación telefónica que tuve con el Presidente Boric. Le dije: 'Presidente, aquí hay solidaridad internacional, hay que activarla'. #Cooperativa90

10:10 - | José Antonio Kast, Presidente electo: "Esperamos que la coordinación permanezca y vaya solucionando los problemas que le han ido planteando las distintas autoridades locales en temas de albergue, alimentación, limpieza de escombros y un ataque muy fuerte a cada uno de los focos" #Cooperativa90

09:21 - | Existe preocupación por la Cárcel El Manzano. El fuego ingresó a los límites del fundo y las llamas se mantienen a una distancia de 2.5 kilómetros del penal, pero Gendarmería indicó que -por el momento- no se realizará traslado de internos #Cooperativa90

09:21 - | El Hospital Penco-Lirquén permanece cerrado tras la evacuación de 51 pacientes el pasado sábado. Actualmente, el recinto se encuentra en proceso de ventilación y sanitización para retomar sus funciones a la brevedad.

09:21 - | Para ingresar o salir de Lirquén será obligatorio portar un salvoconducto. Autoridades aplicarán criterio de flexibilidad para los residentes que hayan perdido sus documentos en el siniestro; bastará con acreditar su domicilio indicando la calle exacta de su residencia

09:06 - | El toque de queda 24/7 en Lirquén busca asegurar el orden público y permitir que la Fiscalía realice, sin interrupciones, las diligencias necesarias para investigar el fallecimiento de personas a causa del fuego #Cooperativa90

09:05 - | Almirante Edgardo Acevedo, jefe de la Defensa Nacional en el Biobío: "Eso va a ser un proceso de análisis continuo territorial junto con las municipalidades, junto con las otras entidades del Estado para ir evaluando si es que se van a bajar esas restricciones o se van a implementar en otros lados de la región" #Cooperativa90

09:05 - | Almirante Edgardo Acevedo, jefe de la Defensa Nacional en el Biobío: "Necesito que comprendan que no tiene que ir gente que no tiene que ir a Lirquén. El resto de las localidades afectadas se van a mantener las restricciones de movilidad nocturna" #Cooperativa90

08:57 - | Almirante Edgardo Acevedo, jefe de la Defensa Nacional en el Biobío: %u201CLirquén, que es lo más importante, está con toque de queda 24/7 indefinido. Y allí estamos efectuando un trabajo muy importante de apoyo a la Fiscalía y al Servicio Médico Legal" #Cooperativa90

08:51 - | Ignacia Fernández, ministra enlace ante los incendios en la Región de Ñuble: Todos los recursos son insuficientes en situaciones de esta envergadura #Cooperativa90 #Cooperativa90 [Audio] Ministra enlace ante los incendios en la Región de Ñuble: Todos los recursos son insuficientes en situaciones de esta envergadura https://t.co/TQLRMvOE99 pic.twitter.com/R836uoO32C— Cooperativa (@Cooperativa) January 19, 2026

08:50 - | General José Soto, jefe de la Defensa Nacional en La Araucanía: "Está articulado por intermedio del director del Senapred y por las diferentes autoridades para poder colaborar en todo lo que es la evacuación de la población civil que se vea afectada en caso de requerirse" #Cooperativa90

08:50 - | General José Soto, jefe de la Defensa Nacional en La Araucanía: "Lo primero es tener la tranquilidad que el Ejército tiene a todo su personal a disposición de requerirse en caso de evacuación. Cuenten con la tranquilidad de que el Ejército está a disposición para apoyar siempre ante esta amenaza" #Cooperativa90

08:50 - | En La Araucanía se registran situaciones complejas en materia de transporte debido al corte de la Ruta 5 Sur a raíz del humo, lo que genera dificultad para desplazarse en lugares afectados, tanto en rutas principales como secundarias, advirtió Conaf #Cooperativa90

08:49 - | Omar Levet, director (s) Conaf Araucanía: Todos nuestros recursos están en el combate de las emergencias que se están registrando en nuestra región, teniendo como primera misión resguardar la vida de los vecinos de la Araucanía #Cooperativa90

08:49 - | Omar Levet, director (s) Conaf Araucanía: Se trata de los incendios Santa Cruz, Pan Grande en Collipulli, que tiene una afectación preliminar de 657 hectáreas; Rucagalleco en la comuna de Lumaco con 106 hectáreas; Alboyanco en Angol con una superficie preliminar de 15 hectáreas; Witrailevo en Purén con 13 hectáreas #Cooperativa90

08:34 - | Omar Levet, director (s) Conaf Araucanía: "Nos encontramos en el combate de ocho incendios forestales en La Araucanía, de los cuales cuatro tienen nivel de alerta técnica roja" #Cooperativa90

08:28 - | Ignacia Fernández, ministra de enlace del Gobierno: El reporte de anoche era de 21 personas albergadas, pero en la noche aumentaron. En Ñuble hay seis albergues habilitados, estamos reforzando las coordinaciones con los municipios #Cooperativa90

08:28 - | Ignacia Fernández, ministra de enlace del Gobierno: En Ñuble, por la situación de lo que ocurrió el fin de semana, tenemos alrededor de 140 viviendas con afectación importante, la mayoría con pérdida total #Cooperativa90

08:27 - | Ignacia Fernández, ministra de enlace del Gobierno: La situación en Ñuble también es delicada, tenemos una vida humana que lamentar en Bulnes y 10 incendios activos, cinco de ellos de gran magnitud, uno de ellos en Quillón y otro en Ranquíl #Cooperativa90

08:12 - | Ignacia Fernández, ministra de enlace del Gobierno en Ñuble: El trabajo que se hace sobre la noche es sobre todo de contención, evitar que los incendios avancen a sectores poblados, para eso hay brigadas nocturnas de Conaf y Bomberos #Cooperativa90

07:51 - | #Cooperativa90 Directora de Senapred, Alicia Cebrián: Esperamos avanzar al control de los incendios hacia el término de la jornada y el día de mañana

07:49 - | #Cooperativa90 Directora de Senapred, Alicia Cebrián: Llamamos a colaborar con corresponsabilidad para evitar nuevos focos

07:46 - | #Cooperativa90 Ministro de Seguridad, Luis Cordero: Las proyecciones que tenemos para hoy son de altas temperaturas y la principal preocupación es evitar nuevos focos, pues podría complejizar la situación de los incendios activos en la actualidad

07:45 - | #Cooperativa90 Ministro Cordero, desde Senapred: No hubo detenidos por infracciones del toque de queda. Tampoco tenemos reportes de saqueos (durante la noche)

07:43 - | [En vivo] Ministro de Seguridad, Luis Cordero, desde Senapred: El número de fallecidos se mantiene en 19 #Cooperativa90

07:40 - | Presidente Boric: "La noche de hoy en la zona de los incendios fue mejor que lo proyectado; sin embargo, las condiciones climáticas durante el día no serán buenas, por lo que es posible que se reactiven focos" La noche de hoy en la zona de los incendios fue mejor que lo proyectado, sin embargo las condiciones climáticas durante el día no serán buenas por lo que es posible que se reactiven focos. Estamos en trabajando con los alcaldes y gobernadores en terreno con todas las%u2026 — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) January 19, 2026

07:40 - | [En vivo] Subsec. del Interior dice que la cifra de fallecidos se mantiene en 19: Durante la madrugada no hubo nuevos hallazgos #Cooperativa90

07:38 - | [En vivo] Subsec. del Interior por reclamos contra el Gobierno: No hubo espacio ni horas donde no estuviéramos activos y presentes #Cooperativa90

07:36 - | [En vivo] Subsec. del Interior por reclamos de ayuda tardía: Estoy un poco molesto por este debate. No sé de dónde salió que no actuamos a tiempo. Me cuesta entenderlo. Yo mismo hablé con el alcalde de Penco desde el teléfono del delegado presidencial a las 2.00 de la mañana (del domingo). Estaban todos los seremis y servicios en el lugar. El Estado ha estado súper presente #Cooperativa90

07:32 - | [En vivo] Subsec. del Interior: Todas las vías ya están habilitadas en el Biobío #Cooperativa90

07:32 - | [En vivo] Subsec. del Interior por incendio Trinitarias: Las condiciones climáticas nos están echando una mano. Debiésemos ganar terreno esta mañana #Cooperativa90

07:30 - | [En vivo] Subsec. del Interior destaca actuar "alentador" de la ciudadanía en medio de incendios: En la noche hubo cero detenidos #Cooperativa90

07:26 - | [En vivo] Subsec. del Interior: El último SAE que se emitió ayer fue a las 23.33 en Laja, sector El Parral. Desde que empezó la emergencia no hemos tenido tantas horas sin evacuar. Es un indicador alentador, pero la situación es crítica #Cooperativa90

07:26 - | [En vivo] Subsec. del Interior: El incendio en Tomé tuvo los combates más importantes durante la noche y aún no está controlado #Cooperativa90

07:24 - | [En vivo] Subsec. del Interior: Sigue siendo muy extrema la situación del fuego, en particular cerca de Tomé #Cooperativa90

07:23 - | [En vivo] Subsec. del Interior: Estamos sesionando en el Cogrid inicial (en Concepción) #Cooperativa90 [En vivo] Incendios en el centro-sur: el subsecretario del Interior, Víctor Ramos (@vramosmunoz), conversa con El Diario de @Cooperativa#Cooperativa90 https://t.co/WoFHXvthxL pic.twitter.com/7OPRAxTpPp — Cooperativa (@Cooperativa) January 19, 2026

00:38 - | Incendio forestal: Senapred solicita evacuar sector Laguna Santa Elena, en la comuna de Bulnes, Región de Ñuble. Se activó mensajería SAE. #SENAPREDInforma, por incendio forestal SENAPRED solicita evacuar sector Laguna Santa Elena en la comuna de Bulnes, Región de Ñuble.#SENAPRED activó mensajería SAE.



Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta.



Durante la evacuación,%u2026 pic.twitter.com/HDMLPqdV7m — SENAPRED (@Senapred) January 19, 2026

00:25 - | Por avance de incendio forestal, Senapred solicita evacuar el sector Colonia Manuel Rodríguez, en la comuna de Angol, Región de La Araucanía #SENAPREDInforma, por incendio forestal SENAPRED solicita evacuar sector Colonia Manuel Rodríguez en la comuna de Angol, Región de La Araucanía.#SENAPRED activó mensajería SAE.



Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta.



Durante la%u2026 pic.twitter.com/m5UN9oRIi4 — SENAPRED (@Senapred) January 19, 2026

00:11 - | Marcela Cartagena, fiscal regional del Biobío: Hay al menos 10 investigaciones en la región por los incendios

00:10 - | Edgardo Acevedo, jefe de la Defensa Nacional en el Biobío, descarta saqueos en la zona en medio de la emergencia por incendios

23:57 - | Presidente nacional de Bomberos, Juan Carlos Field: Si tenemos que mover a todo Chile para ayudar a Biobío y al Ñuble, así lo haremos

23:50 - | Presidente nacional de Bomberos, Juan Carlos Field: No hemos tenido bomberos afectados de gravedad, sí lamentablemente hemos tenido un par de bomberos en el Ñuble afectados en sus viviendas

23:46 - | El Ministerio de Salud decretó alerta sanitaria por emergencia provocada por incendios en las Regiones de Ñuble y Biobío

23:45 - | Alcalde de Florida, Rodrigo Montero: "Nosotros tenemos hasta el momento siete viviendas que fueron afectadas por el incendio, alcanzadas por las llamas."

23:44 - | Alcalde de Florida, Rodrigo Montero: "Creemos que se puede hacer un trabajo importante para dar el golpe final (al incendio) mañana con luz día y con recurso aéreo, que es lo que nosotros también solicitamos ahora a la empresa privada."

23:43 - | Alcalde de Florida, Rodrigo Montero: "Nosotros esperamos que el trabajo que podamos realizar esta noche sea muy diferente al que vivimos anoche, porque ese sí que fue terrible para las vecinas y vecinos, para los mismos bombero"

23:42 - | Alcalde de Florida, Rodrigo Montero: "Han llegado a la a la comuna nueve carros de bomberos con 63 voluntarios desde Santiago, que para nosotros es un refresco sumamente importante, porque estábamos combatiendo este incendio solos%u201D

23:39 - | Alcalde de Florida, Rodrigo Montero: "Es un incendio que no está contenido, no está controlado, está en proceso."

23:39 - | Por avance de incendio forestal, se solicita evacuar sectores El Parral, Peña Blanca y Las Palmas en la comuna de Laja, Región del Biobío

23:31 - | Por incendio forestal, Senapred solicita evacuar sector Albollanco, en la comuna de Angol, Región de La Araucanía

23:12 - | La situación de las rutas %uD83D%uDEA8 Estado de las rutas en #Biobío por incendios forestales %uD83D%uDEA8

%u23F0Reporte 22:30 hrs.



%u2705 Ruta Concepción- Cabrero operativa.



%u2705 Ruta del Itata Tránsito restablecido.



%u2705 Ruta N-48 (Concepción-Florida) Tránsito restablecido.@Cooperativa — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) January 19, 2026

23:11 - | "La @SRE_mx lamenta profundamente la pérdida de vidas humanas y los daños ocasionados por los incendios registrados en las regiones de Ñuble y Biobío, al sur de Chile", expresó la cancillería en una breve publicación en sus redes sociales.

23:06 - | La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México lamentó este domingo los incendios forestales registrados en las regiones de Ñuble y el Biobío y que han dejado 19 muertos

22:58 - | Omar Levet, director (s) de Conaf Araucanía, explicó que los incendios más peligrosos se registran en Collipulli y Purén, donde no hay viviendas afectadas

22:57 - | Incendio forestal: Senapred solicita evacuar el sector San Luis en la comuna de Tomé, Región del Biobío

22:57 - | Por avance de incendio forestal, Senapred solicitó evacuar los sectores de Queime,Vegas de Sauzal y Coyanco en la comuna de Quillón, Región de Ñuble. Se activó mensajería SAE #SENAPREDInforma, por incendio forestal SENAPRED solicita evacuar sectores Queime,Vegas de Sauzal y Coyanco en la comuna de Quillón, Región de Ñuble.#SENAPRED activó mensajería SAE.



Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta.%u2026 pic.twitter.com/JmFg6Hd1H2 — SENAPRED (@Senapred) January 19, 2026

22:50 - | Ocho incendios forestales siguen activos en La Araucanía, confirmó la Conaf

22:40 - | Subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya: En los sectores afectados ya está activo el roaming de emergencia (...) hay que cerciorarse que esté activo en su teléfono

22:38 - | Subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya: En Tomé tenemos un 39 por ciento de las antenas fuera de servicio (...) hay sectores donde no hay señal de ninguna compañía

22:36 - | Subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya: El llamado es al uso responsable de las líneas telefónicas

22:34 - | Subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya: Ha habido afectaciones, no se ha reportado sitios que se hayan quemado, pero sí se han quemado líneas de fibra óptica y de alimentación eléctrica

22:17 - | Fiscal regional del Ñuble, Nayalet Mansilla: El origen de estos dos incendios sería por negligencia, no por intencionalidad directa

22:16 - | Fiscal regional del Ñuble, Nayalet Mansilla: Hay dos incendios que estarían siendo aclarados sobre cuál podría ser la causa

22:09 - | Autoridades no descartan ampliar toque de queda a otros sectores de Concepción, como Palomares

21:55 - | Rodrigo Illesca, director ejecutivo Conaf: Se prevé que los incendios sigan tres o cuatro días con estas intensidades

21:52 - | Ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero: No existe una situación de riesgo que lleve a una evacuación en la cárcel El Manzano

21:45 - | Fiscal nacional Ángel Valencia: El momento hoy día es de enfrentar la catástrofe (...) ya hay algunas hipótesis (sobre el origen de los incendios) que se están trabajando

21:44 - | Ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero: El foco actual del Estado es combatir los incendios. Respecto de los orígenes, las policías tienen equipos trabajando en eso

21:41 - | Ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero: La noche de ayer fue compleja y esta noche también lo será, los pronósticos no son buenos

21:31 - | Directora Senapred, Alicia Cebrián: Hay 25 viviendas destruidas en Ñuble y 300 en Biobío

21:29 - | Directora Senapred, Alicia Cebrián: Tenemos 23 incendios en combate en el país

21:27 - | 19 personas han fallecido producto de los incendios en Ñuble y Biobío

21:26 - | Ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero: Estamos en presencia de un incendio que constituye un evento extremo, equivalente a aquellos del 2017, 2023 y 2024

21:23 - | Álvaro Ormazábal exdirector de Senapred: "Para emplear las Fuerzas Armadas en una emergencia no se necesita tener estado de excepción constitucional."

21:23 - | Álvaro Ormazábal exdirector de Senapred: "El conocimiento técnico del manejo de la emergencia no va por el estado de catástrofe."

21:23 - | Álvaro Ormazábal exdirector de Senapred: "Falta lo que uno necesita que es la prognosis de cómo va a estar el incendio en 4, 6 o 7 horas más."

21:14 - | Presidente Boric se reunirá este lunes con el Presidente electo, José Antonio Kast, en La Moneda, para compartir información actualizada sobre la emergencia en el Biobío y Ñuble Hoy desde Concepción después de haberme reunido con alcaldes y gobernador de zona más afectada por incendios, me comuniqué con el Presidente electo José Antonio Kast para mantenerlo informado. Nos reuniremos mañana en La Moneda para compartirle información actualizada.



En%u2026 — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) January 19, 2026

21:02 - | Álvaro Ormazábal exdirector de Senapred "Las fallas estructurales que tiene el sistema, la gobernanza del sistema, la prevención, la mitigación es donde todavía estamos fallando."

20:56 - | Incendio forestal: Senapred solicitó evacuar el sector El Arrayán, en la comuna de Trehuaco, Región de Ñuble. Se activó mensajería SAE #SENAPREDInforma, por incendio forestal SENAPRED solicita evacuar sector El Arrayán en la comuna de Trehuaco, Región de Ñuble.#SENAPRED activó mensajería SAE.



Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta.



Durante la evacuación, no%u2026 pic.twitter.com/0QGepsjXD4 — SENAPRED (@Senapred) January 18, 2026

20:26 - | Por avance de incendio forestal, Senapred declaró alerta roja para la comuna de Carahue, Región de La Araucanía #SENAPREDLaAraucanía Se declara #Alerta Roja para la Comuna de Carahue por incendio forestal. Más información en: https://t.co/KK0T8MOWwG pic.twitter.com/CSfPqzuegk — SENAPRED (@Senapred) January 18, 2026

20:17 - | Se realiza esta tarde el Cogrid nacional por los incendios forestales en Ñuble y Biobío AHORA |

Ministro de @minsegpublica, Luis Cordero, y la Directora Nacional de #SENAPRED, Alicia Cebrián, encabezan nueva sesión del Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (#COGRID) ante afectación por #IncendiosForestales en zona centro sur. pic.twitter.com/iXKKWuJQXE — SENAPRED (@Senapred) January 18, 2026

20:10 - | El ministro Álvaro Elizalde recibió un estado actualizado de los despliegues de recursos que están combatiendo los incendios activos hoy en Ñuble. El Ministro Álvaro Elizalde recibió un estado actualizado de los despliegues de recursos que están combatiendo los incendios activos hoy en Ñuble. La autoridad fue recibida por el equipo Deprif de Conaf Ñuble, en Base Vivero Los Álamos de Chillán pic.twitter.com/MoG2N8KLHF — CONAF Ñuble (@conaf_nuble) January 18, 2026

19:56 - | Se cancela Alerta Roja para la comuna de Lumaco por incendio forestal. #SENAPREDLaAracucanía Se cancela Alerta Roja para la comuna de Lumaco por incendio forestal. Infórmate: https://t.co/P6paESENGr pic.twitter.com/3xN9KZ52oR — SENAPRED (@Senapred) January 18, 2026

19:56 - | En medio de la crisis por los incendios forestales, la preparación personal y familiar se vuelve un factor clave, especialmente para quienes residen en zonas cercanas a los siniestros que aún no han sido directamente afectados. Pamela Sandoval, presidenta de Movidos por Chile, enfatiza en Cooperativa la necesidad de contar con un kit de emergencia y estar listos para una evacuación ordenada.

19:55 - | La presidenta de Movidos por Chile hace un llamado explícito a la precaución, señalando que es fundamental "no acudir a hacer este tipo como de turismo de incendio si es que no vamos a ir a hacer un aporte concreto".

19:54 - | Sandoval destaca que "lo primero siempre es estar revisando los canales oficiales, por ejemplo, de los lugares que están siendo afectados, de los municipios. En general, ellos van levantando requerimientos y una vez esos requerimientos se van completando, van levantando nuevas necesidades".

19:48 - | Ante la devastación causada por los incendios forestales en regiones como Ñuble y Biobío, la solidaridad ciudadana se activa con fuerza. Sin embargo, es crucial que esta buena voluntad se canalice de manera efectiva para no entorpecer la labor de los equipos de emergencia. Pamela Sandoval, presidenta de Movidos por Chile, enfatiza la importancia de recurrir a los canales oficiales y comprender el tipo de ayuda más necesitada en cada fase de la emergencia.

19:47 - | El llamado del Presidente Boric: "Las alertas de evacuación por incendio no son voluntarias. El primer objetivo ante los incendios es salvar vidas. Colaboremos todos en ello"

19:44 - | "Sepan que estamos trabajando con todos los recursos del Estado desplegados", dice el Presidente Gabriel Boric sobre el combate de incendios forestales En Concepción, nos reunimos junto a las autoridades locales y nacionales para monitorear las labores de combate de los graves incendios forestales que están ocurriendo en las regiones del Biobío y Ñuble, y agilizar todos los recursos del Estado para el control del fuego y%u2026 pic.twitter.com/v9mx8NtSeX — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) January 18, 2026

19:36 - | Senapred reitera el llamado a la evacuación #SENAPREDInforma Por incendio forestal SENAPRED reitera el llamado a evacuar sector Las Pataguas en la comuna de #Concepción, Región del Biobío. #SENAPRED activó mensajería SAE. Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante%u2026 pic.twitter.com/cZTEJIqu01 — SENAPRED (@Senapred) January 18, 2026

19:35 - | La ola de incendios forestales que azota la provincia de Concepción ha despertado una enorme ola de solidaridad. Sin embargo, en medio de la emergencia, es crucial canalizar la ayuda de manera efectiva para no entorpecer el trabajo de los equipos de rescate y seguridad. Las autoridades han sido claras en su llamado a la ciudadanía: la prioridad es la organización.

19:35 - | El despliegue de las fuerzas armadas ya es una realidad en Lirquén, con tránsito controlado y garantías para residentes que necesiten transitar.

19:28 - | La cárcel El Manzano en Concepción se encuentra en una situación de alto riesgo debido a su proximidad con el foco de los incendios forestales. Las imágenes televisivas muestran el rápido avance del fuego hacia sus instalaciones, generando preocupación sobre una posible evacuación

19:28 - | También en Ñuble, el incendio %u201CMonte Negro%u201D, en la comuna de Quillón, figura entre los más relevantes por superficie dañada, con un total de 1.500 hectáreas consumidas hasta la hora del reporte.

19:28 - | En la región de Ñuble, Conaf reportó nueve focos activos, distribuidos en las comunas de Ránquil, Quillón, El Carmen, Bulnes, Coelemu, Pinto y San Nicolás. La mayor afectación se concentra en Ránquil, donde el incendio %u201CPerales Biobío%u201D ha consumido hasta ahora 2.800 hectáreas, mientras que el foco %u201CRahuil Bajo%u201D registra otras 500 hectáreas afectadas en la misma comuna.

19:26 - | Un nuevo panorama de la emergencia por incendios forestales en el centro-sur del país fue entregado la tarde de este domingo por Conaf, dando cuenta de la magnitud que han alcanzado los siniestros en las regiones de Ñuble y Biobío: De acuerdo con el balance actualizado a las 18:00 horas, actualmente se mantienen 33 focos de incendios en combate a nivel nacional, con una superficie total afectada que alcanza las 24.031 hectáreas.

19:26 - | En el marco de la emergencia por los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío, el Gobierno de Israel manifestó su disposición a colaborar con Chile mediante distintas acciones de apoyo orientadas a la gestión de la crisis.

19:23 - | En medio del avance de los incendios forestales que afectan a la provincia de Concepción, se conocieron registros del rescate de familias que quedaron aisladas en el sector de Punta de Parra, en la Región del Biobío.

19:22 - | Región de O'Higgins: Se declara alerta roja para la comuna de San Fernando por incendio forestal #SENAPREDOHiggins Se declara Alerta Roja para la comuna de San Fernando por incendio forestal. Infórmate: https://t.co/0O1opqtZLq pic.twitter.com/WoVAEklkln — SENAPRED (@Senapred) January 18, 2026

19:12 - | Bustamante: Tenemos habilitado un albergue, anoche estuvo con 60 personas. El día de hoy no hay ninguna, ya que volvieron a sus lugares de origen o tienen una red de apoyo familiar

19:11 - | Bustamante: Después de las dos o tres de la mañana, el fuego decae en su comportamiento y ahí aprovechamos de dar un golpe fuerte. Pero eso no lo podemos hacer cuando las llamas se generan entre bosques, donde no hay acceso para los equipos en tierra

19:10 - | Bustamante: Necesitamos apoyo aéreo. No podermos extinguir el fuego sin eso

19:08 - | Bustamante: "Se originó el incendio en Quillón, cruzó Bulnes y aquí se desencadenó un incendio. Los árboles de los propiestarios de una parcela cayeron sobre el tendido eléctrico, generó chispas y se desencadenó el fuego en la comuna vecina".

19:07 - | Bustamante, que tiene experiencia como Bombero, afirmó que el incendio de Bulnes "es accidental".

19:06 - | El alcalde de Bulnes, Gonzalo Bustamante, señaló que "desde las 16:00 horas estamos siendo azotados por un incendio de quinta generación. Una persona falleció lamentablemente".

18:59 - | Se declara Alerta Roja para la comuna de Purén #SENAPREDLaAraucanía Se declara Alerta Roja para la comuna de Purén por incendio forestal. Infórmate: https://t.co/TLWZM4zGD7 pic.twitter.com/sNxeZXjZZZ — SENAPRED (@Senapred) January 18, 2026

18:56 - | Por avance de incendio forestal, se declara Alerta Roja para la comuna de Angol, Región de La Araucanía #SENAPREDLaAraucanía Se declara Alerta Roja para la comuna de Angol por incendio forestal. Infórmate: https://t.co/OnITMo7naS pic.twitter.com/rBGUcwOYI5 — SENAPRED (@Senapred) January 18, 2026

18:54 - | Este panorama exige una constante adaptación por parte de CONAF. "Hemos tenido que ir aprendiendo y evolucionando junto con estos cambios ambientales justamente para establecer estrategias y formas de trabajo que son distintas", concluyó el experto, subrayando la necesidad de que la comunidad también se adapte a esta nueva realidad.

18:53 - | Pardo destacó que las temperaturas actuales superan con creces los rangos históricos de preocupación. "Antiguamente, hace 10, 15 años, nos preocupábamos cuando la temperatura llegaba a los 30 grados. Hoy día fácilmente llegamos a los 35 y en algunas ocasiones superamos los 40. Hoy en Talca, entiendo que hubo 41 grados registrados"

18:51 - | Los incendios forestales que azotan las regiones de Ñuble y Biobío presentan un escenario más complejo y peligroso que en años anteriores, según explicó Rolando Pardo, jefe de prevención de incendios forestales de CONAF. Las condiciones ambientales extremas y el cambio en el uso del suelo son factores clave en esta transformación.

18:47 - | Tomé, con 23.954 clientes sin suministro; Penco, con 11.711 clientes sin servicio y Concepción, con 2.252 clientes afectados.

18:46 - | Ante los devastadores incendios forestales que afectan a la región del Biobío, y en particular a las comunas de Penco, Tomé y Concepción, que han provocado extensos daños a la propiedad y a la infraestructura eléctrica, CGE informa que a las 17:30 horas de este domingo se mantenían 40.151 clientes sin suministro eléctrico, en las comunas de:

18:43 - | Otro punto de alerta es la comuna de Purén, donde se ha activado una alerta SAE.

18:43 - | Uno de los focos más preocupantes es el de Collipulli, específicamente en el sector Santa Cruz, donde el incendio "consume cerca de 700 hectáreas de bosque hasta este momento sin afectación a viviendas", aunque el combate es "muy muy complejo" debido al difícil acceso.

18:43 - | La Región de La Araucanía se encuentra en una situación de "mucha preocupación", con Alerta Roja declarada por altas temperaturas en las provincias de Cautín y Malleco, y Alerta Amarilla por incendios para toda la región. El panorama es crítico, ya que "hay ocho incendios forestales en combate.

18:42 - | En cuanto a las áreas afectadas, la situación en Ñuble se distingue de la del Biobío. En Ñuble, se trata de "grandes extensiones de terreno, diversos focos con distinta intensidad", siendo la complejidad mayor en "dos o tres" focos principales. Las temperaturas son "muy altas", llegando a marcar "entre 38 y 40 grados" en el camino hacia Chillán.

18:42 - | No obstante, advirtió que "las condiciones climáticas de mañana y pasado son muy, muy desafiantes".

18:38 - | El subsecretario Montero subrayó la seriedad de la situación, mencionando que "estamos todavía viviendo la emergencia" y que las condiciones climáticas son un factor determinante. El pronóstico para la tarde de hoy era "un poco más benigno" en cuanto a vientos comparado con el día anterior, lo que podría facilitar un "combate más intenso" en Ñuble.

18:38 - | La Región de Ñuble enfrenta una situación de "emergencia muy, muy compleja" debido a los incendios forestales, según Ricardo Montero, subsecretario de Defensa y enlace del gobierno en la zona. Desde este sábado, el despliegue de militares ha sido "intenso" y se han enfocado en "tareas humanitarias y ayudando en las evacuaciones".

18:35 - | Hasta las 18:00 horas de este domingo, 33 incendios forestales se mantienen en combate por parte de Conaf y equipos de emergencia de otras instituciones #Cooperativa90 %u2B55%uFE0F #BALANCE | Hasta las 18:00 horas, 33 incendios forestales se mantienen en combate por parte de CONAF y equipos de emergencia de otras instituciones.



Les compartimos información de los incendios que se encuentran con alerta roja:



%u25B6%uFE0FRegión de O'Higgins.

1.- Incendio forestal%u2026 pic.twitter.com/awbznPOqCu— CONAF - Corporación Nacional Forestal (@conaf_minagri) January 18, 2026

18:27 - | El Gobierno entregó detalles sobre el toque de queda que será implementado en la Región del Biobío #Cooperativa90 Hemos decretado Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe en la región de Ñuble y Biobío y toque de queda en esta última por incendios forestales. Acá te dejamos los detalles. Sigue informándote por los canales oficiales de @Senapred y evacúa si recibes la alerta SAE. pic.twitter.com/RvIGhHK0qi— Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) January 18, 2026

18:16 - | En el marco de la emergencia, el Servicio de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar los sectores de Curaco y Las Toscas en la comuna de Laja, Región de Biobío #Cooperativa90 #SENAPREDInforma, por incendio forestal SENAPRED solicita evacuar sectores Curaco y Las Toscas en la comuna de Laja, Región de Biobío.#SENAPRED activó mensajería SAE. Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la evacuación,%u2026 pic.twitter.com/mU3jOGIOux— SENAPRED (@Senapred) January 18, 2026

18:09 - | En el marco de la emergencia, el Servicio de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar los sectores de Panguilemu, Trancoyán Chico, San Antonio y Viñas Viejas, en la comuna de Portezuelo, Región de Ñuble #Cooperativa90

18:08 - | En el marco de la emergencia, el Servicio de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar los sectores Torreón y Caña Dulce, en la comuna de Trehuaco, Región de Ñuble #Cooperativa90 #SENAPREDInforma, por incendio forestal SENAPRED solicita evacuar sectores Torreón y Caña Dulce en la comuna de Trehuaco, Región de Ñuble. #SENAPRED activó mensajería SAE. Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la%u2026 pic.twitter.com/1jpZcURfdq— SENAPRED (@Senapred) January 18, 2026

18:02 - | La instancia busca recolectar donaciones destinadas a financiar fármacos e insumos veterinarios esenciales para la atención de animales que han resultado heridos o damnificados. Las personas que deseen colaborar pueden realizar aportes a través de BancoEstado, a la cuenta número 62900097382 #Cooperativa90

18:00 - | El Colegio Médico Veterinario de Chile informó la creación de una comisión de respuesta al desastre, con el objetivo de coordinar ayuda para los animales afectados por la catástrofe provocada por los incendios forestales #Cooperativa90

17:55 - | En el marco de la emergencia, el Servicio de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar los sectores de Hutranlebu y El Valle, en la comuna de Purén, Región de La Araucanía #Cooperativa90 #SENAPREDInforma, por incendio forestal SENAPRED solicita evacuar sector Hutranlebu y El Valle en la comuna de Purén, Región de La Araucanía.#SENAPRED activó mensajería SAE. Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la%u2026 pic.twitter.com/POjsAB9akf— SENAPRED (@Senapred) January 18, 2026

17:53 - | Presidente Boric: He instruido también al Servicio Médico Legal, a la PDI, a Carabineros, que se hagan todos los esfuerzos por poder tener un levantamiento de los hechos y de las eventuales víctimas lo antes posible #Cooperativa90

17:52 - | Presidente Boric: Tenemos un número hoy día confirmado de 18 personas fallecidas, pero tenemos la certeza desgraciadamente de que ese número va a aumentar

17:52 - | Presidente Boric: Y en la Región del Ñuble, zonas rurales, tenemos también cerca de 50 viviendas afectadas #Cooperativa90

17:52 - | Presidente Boric: Hasta el momento tenemos un conteo preliminar de viviendas destruidas en la Región del Biobío, que la cifra oficial hasta el momento es de 300, pero eso se queda muy corto; de seguro van a ser más de mil #Cooperativa90

17:52 - | Presidente Boric: Nuestro Canciller, Alberto van Klaveren, a realizar todas las coordinaciones para recibir ayuda internacional con lo que señale Senapred que se necesita #Cooperativa90

17:52 - | Presidente Boric: El objetivo es que estén en permanente comunicación con los alcaldes, gobernadores y autoridades de la zona para tener una información fidedigna de primera fuente y poder acelerar al máximo todo lo que sea necesario para poder enfrentar esta grave emergencia #Cooperativa90

17:52 - | Presidente Boric: En la Región del Biobío, le he encargado asumir funciones de enlace permanente a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, junto al subsecretario del Interior, Víctor Ramos #Cooperativa90

17:51 - | Presidente Boric: Para coordinar además las labores de Gobierno, he designado a la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, en conjunto con el subsecretario de Defensa, Ricardo Montero, para que queden de enlace permanente del Gobierno en la Región del Ñuble #Cooperativa90

17:51 - | Presidente Boric: Se decidió, por ahora, no decretar toque de queda en la Región del Ñuble en zonas urbanas, pero eso puede cambiar en cualquier momento #Cooperativa90

17:51 - | Presidente Boric: Se ha decretado toque de queda total en Lirquén desde las 19:00 de hoy hasta nueva orden, y en Penco, Nacimiento y Laja desde las 20:00 de hoy, hasta las 06:00 del lunes. Estará en permanente evaluación la inclusión de otros sectores #Cooperativa90

17:34 - | [MaM] Presidente Boric: Si es necesario restringir libertades durante un período de tiempo determinado para enfrentar el incendio y sus consecuencias, lo vamos a hacer #Cooperativa 90

17:28 - | En el marco de la emergencia, el Servicio de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar el sector Las Pataguas, en la comuna de Concepción, Región del Biobío. Se activó mensajería SAE #Cooperativa90 #SENAPREDInforma Por incendio forestal SENAPRED reitera el llamado a evacuar sector Las Pataguas en la comuna de Concepción, Región del Biobío. #SENAPREDactivó mensajería SAE. Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la%u2026 pic.twitter.com/lUoA1MCu0m— SENAPRED (@Senapred) January 18, 2026

17:27 - | En el marco de la emergencia, el Servicio de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar el sector Manque Sur, en la comuna de Bulnes, Región del Ñuble. Se activó mensajería SAE #Cooperativa90 #SENAPREDInforma por incendio forestal SENAPRED solicita evacuar sector Manque Sur, comuna de Bulnes, Región de Ñuble. #SENAPRED activó mensajería SAE. Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la evacuación, no olvides%u2026 pic.twitter.com/nqWpX5g7OP— SENAPRED (@Senapred) January 18, 2026

17:27 - | En el marco de la emergencia, el Servicio de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar el sector Pantanillos, en la comuna de Laja, Región del Biobío. Se activó mensajería SAE #Cooperativa90 #SENAPREDInforma por incendio forestal SENAPRED solicita evacuar sector Pantanillos, comuna de Laja, Región del Biobío.#SENAPRED activó mensajería SAE. Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la evacuación, no olvides%u2026 pic.twitter.com/SRPHwoZZPI— SENAPRED (@Senapred) January 18, 2026

17:26 - | En el marco de la emergencia, el Servicio de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar sectores de Cucho, Trancoyan Chico Sur, Arrayanes, Chudal y Santa Marta, en la comuna de Trehuaco, Región de Ñuble. Se activó mensajería SAE #Cooperariva90 #SENAPREDInforma, por incendio forestal SENAPRED solicita evacuar sectores de Chudal y Santa Marta, Comuna de Trehuaco, Región de Ñuble.#SENAPRED activó mensajería SAE. Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la%u2026 pic.twitter.com/xzObxf4Msw— SENAPRED (@Senapred) January 18, 2026

17:15 - | Actualmente, las regiones de Ñuble y Biobío se encuentran bajo alerta roja regional, concentrando los focos más devastadores de la emergencia #Cooperariva90

17:15 - | Ante la magnitud de la catástrofe, el Gobierno ha implementado medidas de seguridad diferenciadas bajo el Estado de Excepción Constitucional: mientras en la Región del Biobío ya se ha aplicado el toque de queda en sectores como Penco y Nacimiento para facilitar las labores de control, en la Región de Ñuble la medida ha sido descartada momentáneamente #Cooperativa90