Alrededor de 100 mil familias en Chile habitan en zonas de alto riesgo ante catástrofes naturales

El reciente sistema frontal que azotó al Norte Chico no solo dejó miles de damnificados, sino que puso al descubierto una crisis de seguridad habitacional: cerca de 100 mil familias residen en lugares que son sectores de peligro ante eventuales catástrofes naturales.

En entrevista con Lo Que Queda Del Día de Cooperativa, el director de Habitabilidad y Emergencia de TECHO, Gerardo Ávila, dio cuenta que los datos del último monitoreo en la zona son categóricos respecto al riesgo que corren los asentamientos informales.

"De los 1.428 campamentos que tenemos en el catastro, 1.216 de ellos (un 85% de los campamentos que están instalados) están expuestos por lo menos a uno de algún riesgo: remoción de masa, inundación, tsunami, incendios forestales", afirmó el ingeniero civil de minas.

La emergencia actual en Coquimbo ha demostrado que la ubicación geográfica de estas familias es el principal obstáculo para la ayuda. La activación de quebradas y el colapso de puentes han dejado a más de 99 mil personas sin vía de escape ni suministro de servicios básicos, una situación que Ávila califica como una "trampa de vulnerabilidad".

Cerca de 100 mil familias viven bajo amenaza constante debido a la falta de planificación territorial. (FOTO: ATON)

Para la organización, el problema ya no puede abordarse como eventos aislados, sino como una condición permanente de riesgo que requiere una respuesta del Estado a la altura de la cifra de familias involucradas.

"Creo que estos eventos van a ser más persistentes de lo que queramos (...) en el corto plazo vamos a seguir teniendo estos con mayor frecuencia. Entonces yo creo que vamos a tener que como país finalmente armar como un plan regulador también de toda la prevención y de lo que se puede hacer en estas comunidades que están expuestas a estos riesgos", puntualizó el representante de TECHO.

"El 85% de las familias están en situación de riesgo y yo creo que no es menor. O sea, si nosotros lo llevamos a número de familias que están expuestos, eso aproximadamente son 100.000 familias que están en riesgo", alertó.

Finalmente, el vocero señaló que, mientras se discuten las soluciones de fondo, la urgencia obliga a actuar de inmediato en la reconstrucción con mejores estándares.