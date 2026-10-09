Aluvión en Las Condes: Restringen ingreso de voluntarios por seguridad

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, llamó a los voluntarios a no ingresar al sector de San Carlos de Apoquindo, en Las Condes, debido a los riesgos que representan los trabajos de despeje con maquinaria pesada tras el aluvión.

"En este minuto no vamos a permitir el ingreso de voluntarios en la zona, porque hay mucha maquinaria pesada trabajando que los pone en riesgo a ellos y evidentemente también va a dificultar las labores de despeje", explicó la autoridad, quien precisó que los voluntarios serán convocados a través de los canales oficiales cuando se requiera su colaboración.

El delegado, en conversación con Contigo en la Mañana, detalló que la municipalidad dispondrá un empadronamiento diferenciados entre aquellos que provienen de colegios u otras organizaciones.

"Agradezco el corazón maravilloso de todos los que quieren venir a ayudar, pero primero tenemos que asegurar las condiciones para esos voluntarios puedan hacer su trabajo de forma segura", cerró.

Pese al llamado, grupos de jóvenes han llegado al sector con palas para colaborar en la limpieza, por lo que las autoridades les han solicitado retirarse mientras continúan los trabajos, que por ahora estarán a cargo de personal de las instituciones que participan en el operativo.