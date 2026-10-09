Entre barro y escombros: la odisea para llegar a destino o rescatar vehículos post aluvión

Dificultades extremas de desplazamiento marcan la mañana de este viernes en San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, luego de que un inusual aluvión registrado la tarde del jueves dejara avenidas y pasajes cubiertos de barro, sedimentos y rocas de diverso tamaño.

En medio de los daños, numerosas personas intentan llegar a sus trabajos o regresar a sus hogares, mientras otras buscan recuperar sus vehículos atrapados bajo el lodo y el agua.

En el sector de General Blanche con San Carlos de Apoquindo, Cooperativa constató en terreno la magnitud de la emergencia y las complicaciones que enfrentan quienes intentan transitar a pie por la zona.

Entre ellos hay trabajadores que salieron antes de las cinco de la mañana desde San Bernardo y otros puntos de la capital para dirigirse a faenas de construcción, pero que se han encontrado con caminos prácticamente intransitables.

El impacto del flujo de agua y sedimentos fue generalizado: ingresó a estacionamientos subterráneos de edificios residenciales, arrastró automóviles y provocó severos daños en fachadas de viviendas.

Quienes se aventuran a caminar deben extremar las precauciones ante la presencia de objetos punzantes, rocas y restos de materiales que permanecen ocultos entre el lodo.

A estos peligros se suma el riesgo eléctrico por cables e infraestructura expuesta. Un trabajador del sector relató a Cooperativa haber sufrido una descarga leve al intentar manipular un tótem generador encendido en medio del barro.

En materia de transporte, la emergencia ha generado una alta demanda de alternativas para movilizarse, mientras los usuarios buscan opciones para continuar sus trayectos.

DT: "Priorizar su seguridad"

El director nacional del Trabajo, David Oddó, señaló que "lo más importante es la vida y salud de las personas. Todo trabajador que considere que su vida o salud está en riesgo ante esta emergencia tiene el derecho de cesar sus funciones y abandonar el lugar de trabajo".

La autoridad recalcó que "todo trabajador que ante esta emergencia tenga dificultades para asistir a su lugar de trabajo debe priorizar su seguridad y, por supuesto, si tiene los medios, dar aviso oportunamente a su empleador".

"Como Dirección del Trabajo vamos a fiscalizar el deber que tiene el empleador de proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores", añadió el jefe de la DT.