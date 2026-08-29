Desborde del río Llesquehue deja más de 20 damnificados en San Juan de la Costa
Las fuertes precipitaciones junto al empancamiento por altas mareas provocaron la crecida del cauce e impactaron a los sectores de Pucatrihue y Choroy Traiguén.
El agua anegó casas y automóviles cerca del puente mecano antiguo, obligando el desalojo preventivo de dos hogares.
Unidades de Bomberos, Carabineros, personal municipal y Senapred acudieron al sector costero para controlar la contingencia y brindar primera asistencia a los vecinos.