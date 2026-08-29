Desborde del río Llesquehue deja más de 20 damnificados en San Juan de la Costa

Las intensas lluvias combinadas con el empancamiento provocado por las altas mareas originaron el desborde del río Llesquehue en la comuna de San Juan de la Costa, provincia de Osorno (Región de Los Lagos).

La emergencia afectó a los sectores costeros de Pucatrihue y Choroy Traiguén —especialmente en los alrededores del puente mecano antiguo—, inundando viviendas y vehículos, además de obligar a la evacuación de familias.

Equipos municipales, Bomberos, Carabineros y Senapred se desplegaron en la zona para asistir a las familias afectadas y controlar la acumulación de agua.

"Hubo, más o menos, 25 personas damnificadas, (con) dos familias evacuadas", confirmó el alcalde de San Juan de la Costa, José Luis Muñoz.

"Agradecemos la presencia de Senapred, que también llegó con la primera ayuda, que ya hemos estado entregando a las familias. Vamos a seguir monitoreando la situación durante este fin de semana", señaló el jefe comunal.