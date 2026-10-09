El show de los porfiados: decenas de automovilistas intentan subir a la nieve pese a alerta roja

Una decena de automóviles intenta en la mañana de este viernes subir a los centros de ski pese a la alerta roja producto del sistema frontal que afecta a la cordillera y precordillera de la Región Metropolitana.

Tras el aluvión de ayer en el sector de San Carlos de Apoquindo, la autoridad decretó en el nivel máximo de alerta a las comunas de San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina, Región Metropolitana.

Debido a ello, hoy se mantiene cerrada la ruta G-21 (Camino a Farellones), en la comuna de Lo Barnechea.

El alcalde Felipe Alessandri afirmó que el municipio comprende "perfectamente las ganas de muchas familias de aprovechar este fin de semana largo en la montaña, pero nuestra prioridad siempre será la seguridad de las personas".

"No vamos a arriesgar vidas por apurar la apertura de un camino. Primero debemos asegurarnos de que la ruta esté en condiciones y que no exista peligro para quienes transitan por ella", dijo el jefe comunal, según reprodujo Emol.

Agregó que, "desde anoche, nuestros equipos de montaña y emergencias están completamente desplegados, trabajando con maquinaria y en permanente coordinación con Carabineros. Ayer logramos que todos los vehículos atrapados, incluidos los buses con niños, pudieran bajar de manera segura. Hoy seguimos trabajando con la misma intensidad para recuperar cuanto antes la conectividad, pero siempre poniendo la seguridad por delante".