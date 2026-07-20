La catástrofe suma cinco personas fallecidas en la Región de Coquimbo

La catástrofe sumó este lunes otras cinco personas fallecidas en la Región de Coquimbo, la zona que más ha sufrido en esta emergencia por las inundaciones y la activación de quebradas a causa de las fuertes lluvias.

Según informó el corresponsal de Cooperativa, Carlos Ruiz, en la región, dos de las víctimas son de La Serena y las otras tres de Coquimbo.

En La Serena, una mujer fue hallada en la quebrada del Cajón del Romero, una localidad al interior, y un hombre fue encontrado en Chacay Alto. En Coquimbo, se hallaron a tres personas fallecidas en el sector de Cruz de Caña, en el sector de Pan de Azúcar.

La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, realizó un balance respecto a la situación en su comuna: "A la fecha tenemos 10 personas desaparecidas, 1.655 afectados, 360 personas albergadas. Hemos evacuado a 600 personas, hemos rescatado a 5 personas".

Madre y su bebé de 22 días fueron rescatadas en El Hinojal

La jefa comunal precisó que durante la madrugada se rescató a una mujer y su hija de 22 días desde el sector del Hinojal, que pasaron la noche arriba del techo de una vivienda.

"Ayer estuvimos en contacto hasta las 5:00 de la mañana con Vanessa, la mamá de esta bebé de casi un mes de nacida, y finalmente fueron rescatadas. Hoy día ellas están resguardadas en el hospital haciendo el triage y además también el resto de la familia lo tenemos acá en nuestro centro de resguardo", detalló.

La emergencia fue atendida por Bomberos, sin embargo, quedaron atrapados dentro del Río Elqui. Por lo que otros compañeros tuvieron que ir en rescate de los cinco voluntarios que quedaron encerrados en su carro bomba.