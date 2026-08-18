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Geógrafa: Como es imposible evitar los aluviones, lo más sensato es construir piscinas decantadoras

Publicado: | Fuente: ATON (archivo)
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La geógrafa Fabiola Barrenechea, directora ejecutiva de la Fundación Intergeographic, comentó en Cooperativa el fenómeno aluvional que este martes golpeó a la ciudad de Tocopilla, en la Región de Antofagasta, como consecuencia de un "núcleo frío en altura" que motivó una declaración de "alarma meteorológica".

La experta explicó que ante precipitaciones intensas en terrenos secos, sin vegetación y con alta pendiente, la activación rápida de quebradas y el escurrimiento de agua con alto poder erosivo hacia las ciudades "no se puede evitar", y la única opción razonable es construir obras de mitigación que ayuden a moderar los impactos.

"Lo mejor sería tener una planificación territorial acorde (al riesgo), pero como ya no se hizo y es imposible evitar que los aluviones ocurran, lo más sensato en las ciudades expuestas es construir piscinas decantadoras que disipen la energía", dijo Barrenechea.

Esta necesidad delata aún más su urgencia al considerar que este año, según los pronósticos, "nos queda lluvia para rato, y si a eso le sumamos el calentamiento global", es probable que desastres como el de hoy se repitan a futuro, indicó la profesional.

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