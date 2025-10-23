Agencia de Calidad: El 71% de los recintos ha reprogramado prueba del Simce tras problemas

El secretario ejecutivo de la Agencia de la Calidad de la Educación, Gino Cortés, aseguró este jueves que el 71% de los recintos educacionales ya han reprogramado la evaluación del Simce de Matemáticas, luego que en la víspera se haya tenido que suspender por el retraso, la escasez o la no capacitación de los examinadores.

El hecho perjudicó al menos a 146 establecimientos de la Región Metropolitana y, en general, a los cursos de octavo básico del país, que esta jornada, sin embargo, realizan las pruebas de Lenguaje e Historia sin mayores alteraciones.

"En el caso de los recintos que ayer (miércoles) no pudieron rendir la evaluación, los contactamos vía correo electrónico y telefónicamente al 100%, y el 71% de los establecimientos ya ha reprogramado" la prueba, afirmó Cortés.

"Al final del día, estamos seguros de que vamos a llegar al 100% de reprogramación", pronosticó el secretario ejecutivo de la Agencia.

La autoridad también se refirió al informe de Contraloría que reveló irregularidades en la rendición del Simce del año pasado, que suman más de 400 millones de pesos en multas no cobradas a proveedores.

"La Contraloría audita nuestros contratos (de la Agencia). En esta auditoría en particular, se hicieron algunas observaciones a las que hemos respondido en la gran mayoría (de las veces) y hemos notificado de las multas a algunos proveedores, y otras están a punto de ser notificadas dentro del plazo que establece Contraloría, que son 60 días", aseguró Cortés.

Sin embargo, desde los establecimientos atribuyen la responsabilidad a la Agencia y al Ministerio de Educación, ya que -afirman- si existía un problema de examinadores se pudo haber comunicado antes y solucionado de forma más rápida.

Rápida reprogramación en el Instituto Nacional

El Instituto Nacional fue el único que pudo reagendar de inmediato la mentada prueba, ya que eran pocos los octavos básicos que no la rindieron.

"Ayer (miércoles) me comuniqué con la Agencia y ellos internamente solucionaron el tema. Si el Instituto hoy estaba en condiciones de rendir la prueba, ellos se comprometían a que llegarían todos los examinadores. Por lo tanto, tenemos 12 cursos rindiendo Lenguaje e Historia y tres rindiendo Matemáticas", Rdijo la rectora subrogante, Sandra Aravena.

Un alumno del establecimiento complementó: "A nosotros ayer nos despacharon a la hora que empezó el Simce y hoy empezamos a la misma hora de siempre. Hicimos las dos pruebas normalmente y mañana (viernes) sería jornada de clases para todo el colegio, menos para los tres cursos que vamos a dar Simce en la mañana".

La mayoría de colegios reagendaron la prueba para la próxima semana, mientras que un grupo pequeño eligió hacerlo en la primera semana de noviembre.