Alumnos con necesidades educativas especiales alcanzaron récord de 473 mil en 2025

Un total de 473.834 estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) formó parte del Programa de Integración Escolar (PIE) durante 2025, cifra equivalente al 13,38% de la matrícula nacional y que representa un nuevo máximo en el sistema escolar chileno.

Según un documento del Centro de Estudios del Ministerio de Educación, difundido por El Mercurio, el aumento se produjo pese a que la matrícula total disminuyó durante la última década.

La cifra implica que cerca de uno de cada siete estudiantes del país forma parte del programa, que entrega apoyos adicionales a niños y jóvenes que presentan necesidades educativas especiales.

El estudio analizó la evolución de estos alumnos entre 2016 y 2025 y también constató un aumento en quienes presentan necesidades educativas especiales permanentes (NEEP).

En 2016 había 68.633 estudiantes clasificados en esta categoría, mientras que el año pasado la cifra llegó a 132.884, lo que representa un incremento de 99,4% en nueve años.

El aumento generó inquietud entre especialistas y gremios de la educación, que advierten que la demanda por apoyos creció a un ritmo mayor que los recursos disponibles para atender a estos estudiantes y han planteado dudas respecto de un eventual "sobrediagnóstico".

La discusión se produce en momentos en que el sistema escolar enfrenta una reducción de su matrícula total, mientras aumenta de forma sostenida la proporción de alumnos que requiere apoyos mediante los programas de integración.