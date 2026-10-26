Colegio San Ignacio logró acuerdo con trabajadores y se acabó la huelga

La fundación jesuita que administra el Colegio San Ignacio El Bosque y el sindicato de trabajadores del establecimiento educacional lograron un acuerdo, que pone término a la huelga que se había iniciado la semana pasada.

"El día de hoy hemos llegado a acuerdo en el proceso de Negociación Colectiva, lo que significa que se termina la huelga el día de hoy", dice un comunicado del sindicato.

En su mensaje, el grupo detalla que "luego de todo el diálogo, el acuerdo al que hemos llegado nos permite que nuestra comunidad retome las actividades habituales de nuestro colegio".

"Queremos manifestar que nuestro interés conjunto es continuar trabajando unidos, por el bien de nuestros estudiantes y toda la comunidad. Volveremos con la disposición a reestablecer los vínculos y potenciando el espíritu de unión que nos caracteriza", añade la declaración, emitida en el que era el sexto día de huelga.