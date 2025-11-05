Se suman 20: estos son los nuevos Liceos Bicentenario

El Ministerio de Educación (Mineduc) dio a conocer la lista de los 20 establecimientos educacionales que se adjudicaron la convocatoria para integrarse a la red de Liceos Bicentenario de Excelencia; iniciativa que busca fortalecer la educación pública mediante la entrega de recursos y apoyo pedagógico, con el objetivo de que estos liceos alcancen y mantengan altos estándares de desempeño académico y formativo.

De acuerdo a la cartera, los nuevos liceos seleccionados recibirán financiamiento para mejorar su infraestructura y equipamiento, además de fortalecer sus proyectos educativos.

La convocatoria de este año puso énfasis en un enfoque territorial, buscando descentralizar esta política pública, y asegurar que la excelencia académica llegue a distintas comunas del país, abarcando modalidades técnico-profesional, humanista-científico y artística.

Los 20 nuevos Liceos Bicentenario

Región de Tarapacá

Colegio North College, Iquique

Región de Valparaíso

Colegio Don Orione, Quintero

Región Metropolitana

Colegio San Francisco de Asís de Belén, Santiago

Colegio El Almendro, El Bosque

Escuela Particular Villa El Sol, El Bosque

Escuela Parroquial Domingo Savio, San Ramón

Colegio Juan Luis Undurraga Aninat, Quilicura

Escuela Santa Joaquina de Vedruna, Puente Alto

Colegio Polivalente Cardenal Raúl Silva Henríquez, Puente Alto

Colegio Cardenal Juan Francisco Fresno Larraín, Puente Alto

Colegio Particular Altazor, Puente Alto

Colegio Polivalente Elisa Valdés, Puente Alto

Región de O'Higgins

Colegio Nehuén, San Vicente de Tagua Tagua

Colegio Manquemávida, Santa Cruz

Región del Maule

Escuela de Administración y Comercio, Curicó

Región del Biobío

Colegio Villa Nonguén, Concepción

Liceo Claudio Flores Soto, Los Álamos

Región de La Araucanía

Liceo Industrial B-5, Angol

Región de Los Lagos

Colegio Quellón, Quellón

Región de Aysén