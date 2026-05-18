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Tópicos: País | Educación

En sesión extraordinaria y contrarreloj: Senado vota proyecto "Escuelas Protegidas"

Publicado:
| Periodista Radio: Jorge Espinoza Cuellar
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El Ejecutivo busca que se despache antes de la Cuenta Pública y sus modificaciones están siendo abordadas en la Comisión de Educación para pasar a la Sala esta tarde.

En sesión extraordinaria y contrarreloj: Senado vota proyecto
 ATON (referencial)

La instancia aprobó una modificación propuesta al polémico punto que propone revisar las mochilas de los alumnos, que prohibe que se haga basándose "en características personales, sociales, étnicas, religiosas, migratorias o de género".

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En sesión extraordinaria y bajo discusión inmediata, el Senado tramita a contrarreloj el proyecto de ley de "Escuelas Protegidas" impulsado por el Gobierno, que busca reforzar la seguridad en los establecimientos educacionales ante la violencia escolar.

La celeridad del debate se debe a que el Ejecutivo busca que la iniciativa se despache antes del 1 de junio, cuando se desarrolle su primera Cuenta Pública.

Sin embargo, las y los parlamentarios todavía no disponen del informe de indicaciones que han sido renovadas y respecto de las cuales habrá que pronunciarse en el siguiente trámite legislativo. 

La ministra de Educación, María Paz Arzola, señaló que "se han incorporado algunos cambios y perfeccionamientos al proyecto en aspectos como la responsabilidad de los padres y apoderados (en hechos de violencia juvenil), que hoy los colegios resienten".

Además, "se incorporaron resguardos para que las medidas que se están introduciendo sean respetuosas de los estudiantes con necesidades educativas especiales", añadió.

En este escenario, la Comisión de Educación de la Cámara Alta aprobó una modificación propuesta al polémico punto que propone revisar las mochilas de los alumnos, que exhorta que se aplique "solo bajo motivos fundados, individualizados y modificables", prohibiendo que se base "en características personales, sociales, étnicas, religiosas, migratorias o de género".

"Escuelas Protegidas" se encuentra en la tabla de la Sala del Senado para debatirse esta tarde en su tercer trámite legislativo, y el Ejecutivo espera que se apruebe esta semana. 

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