Libro que desafía el rol tradicional de la educación se presenta en la U. de Chile

Este lunes 18 de mayo, a las 18:00 horas, se presentará en la Casa Central de la Universidad de Chile el libro "La escuela ha muerto ¡Viva la escuela! Desafíos para un futuro común: la mirada de un director", escrito por el profesor y director del Liceo Bicentenario Víctor Jara de Peralillo, Miguel Rivera Alvarado.

La obra, editada por ediciones Instinto, propone un manifiesto pedagógico que invita a repensar la institución escolar tras la pandemia, transitando desde la mera transmisión de conocimientos hacia una escuela abierta, comunitaria y comprometida con la justicia social.

El evento se realizará en la Sala Eloísa Díaz y contará con la participación de la Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, quien además estuvo a cargo del prólogo.

Posteriormente, se llevará a cabo un foro de discusión moderado por la periodista Rocío Montes (El País Chile), en el que debatirán los investigadores Juan Pablo Valenzuela (CIAE), Francisca Corbalán (CIAE) y Karen Mariángel (U. de Chile).