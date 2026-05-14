La localidad de Lirquén, en la Región del Biobío, fue una de las tantas duramente afectadas por los incendios forestales del pasado verano en la zona centro-sur del país; y a meses de esa tragedia algo más de optimismo inunda a esa comunidad, gracias a la inauguración de la Sala Cuna Burbujitas del Mar, que con 14 módulos de alto estándar, emplazados en un terreno de 600 m², albergará a una veintena de niños y niñas menores de dos años.

El recinto se levanta gracias a una colaboración público-privada, que incluyó a la Municipalidad de Penco, la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), la empresa CMPC y Desafío Levantemos Chile

"Vimos que muchos recuerdos de 16 años de generaciones que han pasado por nuestra sala cuna de la primera infancia se lo llevaban las llamas. Pese a la tristeza que nosotros sentimos en ese momento, puedo decir que nunca nos sentimos solas, Inmediatamente vimos como empresas y autoridades se unían para volver a entregarnos ese espacio", resumió la educadora Elizabeth Núñez, directora de la sala cuna.

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