Simulacro de terremoto y tsunami movilizó a miles de estudiantes en Coquimbo
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Establecimientos educacionales, autoridades y organismos de emergencia concretaron en la Región de Coquimbo un simulacro de terremoto y tsunami, iniciativa orientada a "fortalecer la preparación de la comunidad frente a eventuales catástrofes naturales", detalló la comuna.
En el sector centro del puerto el procedimiento se inició a las 11:00 horas y contó con la participación de la Escuela Coquimbo y el Liceo Diego Portales, cuyos cientos de estudiantes evacuaron de manera ordenada por calle Bilbao hacia la zona de seguridad ubicada en calle O'Higgins, en el sector Parte Alta, siguiendo las instrucciones entregadas por docentes y personal a cargo.
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