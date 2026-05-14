El aplaudido regreso a Cannes de Manuela Martelli
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El aplaudido regreso a Cannes de Manuela Martelli
La directora chilena Manuela Martelli tuvo un aplaudido regreso al Festival de Cine de Cannes, donde este jueves estrenó su segunda película "El Deshielo". La cinta nacional compite en Un Certain Regard (Una cierta mirada), una de las secciones más relevantes del certamen francés, y tuvo una positiva reacción por parte de la audiencia, con la cineasta y todo el elenco profundamente emocionados por la ovación. Es la primera mujer chilena en competir en ficción en esta sección de Cannes. En 2022, Martelli estrenó su película debut "1976" en el marco de la categoría Caméra d'or.
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