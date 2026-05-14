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Estudiantes se manifestaron en la Alameda por cortes en educación del gobierno de Kast

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Estudiantes secundarios y universitarios se manifestaron este jueves en las calles de Santiago ante los recortes en materia de educación impulsados por el gobierno de José Antonio Kast.

La movilización provocó el cierre de estaciones de Metro, desvíos de tránsito y la intervención de Carabineros en distintos puntos de la Alameda.

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