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Rucos en la ribera del río Mapocho fueron desalojados en operativo

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La delegación presidencial metropolitana, encabezada por Germán Codina, lideró un operativo de desalojo de rucos ubicados en la ribera del río Mapocho, que fue efectuado por los Departamentos de Aseo y Seguridad de la Municipalidad de Santiago.

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