Chileno quedó cesante un año después de ser elegido como el "mejor profesor del mundo"

Mario Santibañez fue reconocido como uno de los mejores profesores del mundo en 2017, pero un año después está cesante.

Según informó la revista Viernes, hace un año el docente trabajaba en el Instituto Tecnológico y Comercial de Recoleta (liceo en que los estudiantes tienen un índice de vulnerabilidad de 85 por ciento), labor por la cual sus alumnos lo postularon Global Teacher Prize, conocido mundialmente como el "Nobel de la enseñanza".

Santibañez fue reconocido como uno de los 50 mejores profesores del mundo y fue invitado a Dubái a recibir el reconocimiento.

Su caso apareció en la prensa y llamó la atención del alcalde de la comuna Daniel Jadue, quien lo invitó a una reunión y le ofreció trabajar a su lado.

El profesor aceptó la oferta para asumir en el nuevo cargo de "Jefe de Didácticas de Ciencias" y rechazó incluso oportunidades más lucrativas de colegios particulares.

Según contó a la revista, "como es un alcalde pro, con mucha iniciativa, acepté de inmediato".

Pero las cosas no salieron como lo esperaba. El profesor de 32 años fue despedido once meses después por "no haber cumplido con las expectativas".

El biólogo de profesión declaró sentirse frustrado: "En educación ningún proyecto es a corto plazo. Esperar un resultado impactante en diez meses es absurdo, no existe en ninguna parte".

"Según el alcalde, yo le había dado prioridad a mi crecimiento personal y no al desarrollo comunal. Pero si salí en la tele ¡fue por los niños de la comuna!", argumentó.

Para Santibañez las razones de su salida tienen que ver con "envidia" y motivos políticos. "Yo no soy del partido político del alcalde, ni de la gran cantidad de funcionarios de Recoleta. Tampoco soy cercano a nadie de ahí. Soy totalmente externo y para muchos era el invasor que llegó a la Municipalidad y que además viaja y sale en la tele. Varias veces me dijeron: 'Para con lo autorreferente'", dijo.

El profesor cree que fue un error haber dejado las salas de clases, pero asegura que el cambio le abrió otras oportunidades.

"Ahora estoy intentando crear una fundación para apoyar las escueñas con mi implementación de la realidad aumentada y haré unas charlas y capacitaciones", señaló.