Delegación Metropolitana reportó 35 detenidos tras marcha estudiantil en Santiago

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana entregó el balance final tras la marcha convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) en el centro de Santiago, donde se registraron enfrentamientos entre Carabineros y manifestantes.

La movilización, que según las autoridades congregó a cerca de 4.500 personas, terminó con un saldo de 35 detenidos y seis personas lesionadas, entre ellas una estudiante universitaria que sufrió heridas graves.

El delegado presidencial, Germán Codina, detalló que tres personas fueron aprehendidas por el porte y manipulación de artefactos incendiarios (bombas molotov).

En cuanto a los heridos, la autoridad informó de tres civiles y tres efectivos de Carabineros afectados, entre los que se cuenta una funcionaria policial.

"Condenamos enérgicamente a esos grupos que, aprovechándose de convocatorias que tienen más bien un carácter pacífico, terminan desarrollando actividades violentas y destructivas que ponen en riesgo a los ciudadanos que desean desarrollar sus actividades de forma normal, en conjunto también con el comercio que existe en ese sector", afirmó el delegado.

Asimismo, Codina aseguró que se tomarán acciones legales contra los responsables de los disturbios: "Vamos a perseguir, no vamos a transar con estos grupos y, además, vamos a brindarles todo el apoyo a Carabineros para que puedan, una y otra vez, reponer el orden público".

Uno de los puntos más preocupantes del balance es el estado de salud de una estudiante de cuarto año de Derecho de la Universidad de Chile. La joven sufrió heridas de gravedad durante los incidentes y fue trasladada de urgencia a la ex-Posta Central, donde actualmente permanece bajo observación médica especializada.