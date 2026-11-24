Cierre de ocho estaciones del Metro generó problemas en tránsito capitalino
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El cierre de ocho estaciones de la Línea 5 del Metro generó problemas en el tránsito capitalino durante la mañana de este martes. La emergencia se originó producto de un problema eléctrico en la vía en la estación Pedrero, la misma que ya había tenido un incidente similar el día anterior.
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