Programa "Hazlo con IA" capacita a profesores para reducir la sobrecarga laboral

Juan Eduardo Carmach, director de Sofofa Capital Humano, destacó en Cooperativa la expansión del programa "Hazlo con IA", destinado a capacitar a profesores en inteligencia artificial generativa para "ayudarlos" en labores que suelen sobrecargar su jornada laboral fuera del colegio.

Carmach explicó que el programa no pretende enseñar teoría abstracta, sino que el enfoque es netamente práctico, centrado en las tareas diarias del magisterio. "No es un curso de IA, es un curso de cómo tú haces las tareas específicas de tu trabajo", subrayó.

Los ajustes de contenidos y la revisión de pruebas son áreas críticas. Al automatizar estos procesos incidentales, se busca que el profesional recupere bienestar. El objetivo final es evitar que los maestros deban "llevarse las evaluaciones para la casa" constantemente cada semana.

"Queremos que los profesores pasen más tiempo con los alumnos en el aula", sostuvo.

Esta etapa cuenta con el apoyo de Fundación Kodea y diversas redes de colegios. Se realizan grupos focales para identificar necesidades reales en el aula. "Nos estamos preparando para entender, tarea a tarea, qué es lo que necesitan los profesores" hoy.

La experiencia internacional respalda este camino. En Estados Unidos, el 60 por ciento de los maestros ya utiliza estas herramientas. En Chile se busca democratizar el acceso para que la tecnología trabaje a favor del bienestar docente y el aprendizaje de calidad.