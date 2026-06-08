Abogado Iván González se llenó de críticas tras eliminar videos sobre el CAE

El abogado e influencer Iván González, conocido por sus contenidos sobre temas legales y financieros en redes sociales, respondió a las críticas de sus seguidores luego de eliminar varios videos relacionados con el Crédito con Aval del Estado (CAE), donde entregaba recomendaciones sobre el manejo de estas deudas y las gestiones de cobro de la Tesorería General de la República (TGR).

El abogado recibió múltiples consultas tras la desaparición de esos registros, especialmente en medio de la controversia generada por denuncias de presuntos "vaciamientos" de cuentas bancarias a personas con deudas asociadas al CAE.

Al ser consultado por la eliminación del contenido, explicó que "(Borré) casi todos. Es una noticia que cambia a cada rato y tener tantos videos de distintas épocas genera confusión".

Además, agregó que "lo único que tengo claro es que a TGR ya no le creemos nada. Un día dice una cosa y a la semana hace lo contrario".

Sus explicaciones, sin embargo, no convencieron a todos sus seguidores, ya que varios usuarios cuestionaron la decisión y lo acusaron de dejar de abordar el tema justo cuando comenzaron nuevas acciones de cobro por parte de la Tesorería.

Cabe destacar que la Tesorería anunció nuevas alternativas para que los deudores del CAE puedan regularizar su situación, con el objetivo de evitar medidas administrativas y judiciales asociadas a los procesos de cobranza.