Alejandra Mizala será la nueva rectora de la Universidad de Chile

La profesora Alejandra Mizala Salces fue elegida como la nueva rectora de la Universidad de Chile para el período 2026-2030 al obtener el 60,3% de los votos en la segunda vuelta de este martes, imponiéndose al académico Francisco Martínez, que alcanzó el 39,07%.

La primera vuelta se realizó 12 de mayo, instancia en que la docente también encabezó preferencias con casi el 43% de los sufragios entre cuatro candidaturas.

Mizala es economista de la Universidad de Chile y Ph.D. en Economía de la University of California, Berkeley (EE.UU.). Actualmente es profesora titular de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de dicha casa de estudios.

Cuenta con más de 37 años de trayectoria académica en docencia, investigación y diseño de políticas públicas. También fue prorrectora de la Universidad de Chile entre 2022 y 2026.

"Un significado muy especial al asumir"

Alejandra Mizala recibirá el mando de manos de la actual rectora, Rosa Devés, quien en 2022 se convirtió en la primera mujer en liderar la universidad en sus 180 años de historia.

Durante la ceremonia para asumir el cargo, la académica apuntó que "Chile necesita instituciones públicas capaces de ampliar horizontes, reducir desigualdades y construir ciudadanía. Esa ha sido históricamente una de las grandes tareas de nuestra universidad".

"Hoy, además, tiene para mí un significado muy especial asumir esta responsabilidad tras el liderazgo de nuestra actual rectora, Rosa Devés. Una mujer extraordinaria que abrió caminos decisivos para la universidad y para muchas mujeres que hemos desarrollado nuestra trayectoria académica en esta institución. Quiero expresarle mi reconocimiento, admiración y profunda gratitud", expresó.