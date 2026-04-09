Lincolao relata agresión: "Tuve miedo por lo que he visto que ha pasado en EE.UU. en las masacres"

La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, entregó detalles de la agresión que sufrió el miércoles en la sede de Valdivia (Región de Los Lagos) de la Universidad Austral y comparó el hecho con los fatales tiroteos ocurridos en Estados Unidos.

En conversación con CNN Chile, la secretaria de Estado relató que permaneció cerca de dos horas encerrada en un salón de la casa de estudios, luego de que un grupo de estudiantes interrumpiera la conferencia de inauguración del año académico en el campus Isla Teja.

"Eran tres niñas. Una de ellas leyó una demanda bastante larga de un solo ítem de 50 (páginas) tal vez, era relacionado con nuestro ministerio", recordó.

"Les pregunté por qué me tenían secuestrada ahí. Las respuestas fueron: 'esta situación en que usted está así es por lo que ustedes están haciendo como gobierno y nosotros tenemos derecho a plantear nuestras demandas porque ustedes están infringiendo las nuestras'", agregó la titular de Ciencia.

Posteriormente, Lincolao relató que "en un minuto se abrió una puerta delante del auditorio y entraron unos alumnos y dijeron 'ahí está, ahí está'. Nosotros sostuvimos la puerta juntos para que ellos no pudieran entrar a pegarme".

Respecto al nivel de violencia y la imposibilidad de abandonar el recinto, Lincolao confesó: "Sí, tuve miedo, porque yo he visto lo que ha pasado en Estados Unidos en las masacres donde a veces tú te tienes que encerrar en una sala", sentenció la ministra, que también denunció haber recibido insultos por su origen mapuche.

Debido a los forcejeos para salir del Aula Magna, la titular de Ciencia resultó con lesiones en sus muñecas y un pie, por lo que se le otorgó media jornada libre para su recuperación.