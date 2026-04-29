Lo que inició como un análisis sobre la contratación de la exministra Jeanette Vega (PPD) en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, en la Región de Valparaíso, derivó en un áspero intercambio de reproches en El Primer Café.

La controversia escaló tras la intervención del diputado Agustín Romero (Partido Republicano), quien sugirió que la izquierda utiliza el tecnicismo como una fachada para posicionar a sus militantes.

"Resulta que ahora toda la gente que era del Gobierno anterior de izquierda son todos técnicos", ironizó el parlamentario, que defendió haber calificado de "zurdos" a los médicos que renunciaron al hospital tras la remoción de Loreto Maturana, la directora que fichó a Vega.

La secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Krauss, calificó de "inaceptables" los dichos de Romero y defendió el derecho de profesionales con amplia experiencia en el Estado a reintegrarse al mundo laboral en áreas técnicas de su competencia.

Por su parte, el secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, acusó al diputado de mantener una visión del Estado como si fuera un "botín" político y de deslegitimar las capacidades profesionales por sesgos partidistas.

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