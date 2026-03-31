Curicó: Estudiante quedó bajo vigilancia tras ser detenido con un arma en su colegio

El Juzgado de Garantía de Curicó realizó este martes el control de detención y formalización del alumno de 15 años que el lunes fue detenido tras llegar con un arma de fuego cargada al Colegio Polivalente Japón, en la Región del Maule.

El tribunal decretó como medida cautelar la sujeción a vigilancia de una institución, en el marco de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, por lo que el menor quedó en libertad mientras se desarrolla la investigación.

Durante la audiencia se formalizó al adolescente por el delito de porte ilegal de arma de fuego apta para el disparo y municiones. El fiscal del Maule Jaime Rojas explicó que la medida cautelar se adoptó "considerando que el joven no registra causas previas en el sistema penal".

"El día de hoy se formalizó investigación contra este menor de edad por el delito de porte ilegal de arma de fuego y municiones. Estas armas y municiones se encuentran aptas para el disparo", indicó el persecutor.

Rojas agregó que, debido a que se trata de su primer acercamiento al sistema penal, se decretó la sujeción a vigilancia de una institución, la que estará encargada de acompañarlo durante el proceso. "La idea es que este joven esté acompañado por profesionales del área, que pueden ser psicólogos o asistentes sociales, para que de alguna manera lo orienten en su conducta", detalló.

Según lo expuesto en el control de detención, el escolar llegó al establecimiento durante la mañana y permaneció en el exterior. Un profesional del colegio le pidió que ingresara, pero ante la falta de respuesta advirtió que portaba un arma de fuego, por lo que se dio aviso a Carabineros y a la madre del adolescente.

Posteriormente, el menor confirmó que tenía el arma, la que habría escondido en un sitio cercano. El arma fue incautada y se constató que estaba inscrita a nombre de la abuela del joven y que se encontraba en su domicilio.

En la audiencia, el menor no prestó declaraciones. En el parte policial se menciona que tendría algún tipo de "condición especial", aunque la defensa no aludió a ello durante la formalización.

El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, abordó además la seguidilla de episodios recientes de violencia escolar registrados en distintos establecimientos educacionales del país y advirtió que no se trata de hechos aislados.

"La violencia escolar de la que hemos sido testigos en los últimos días no corresponde a hechos aislados. Hoy estamos frente a un problema estructural que refleja un deterioro muy amplio en las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes", sostuvo.

Añadió que la evidencia muestra que un número significativo de estudiantes ha experimentado situaciones de violencia en sus establecimientos, lo que da cuenta de "una crisis de convivencia educativa que repercute gravemente en el bienestar de la niñez".

Pese a lo ocurrido en el Colegio Polivalente Japón de Curicó, las actividades continuaron con normalidad, situación que generó críticas de algunos apoderados, quienes cuestionaron la falta de comunicación oportuna por parte de la dirección del establecimiento.