Escolar fue formalizado tras amenazar a profesor en Illapel: Se le encontró pistola y marihuana

Un estudiante del colegio Santa Teresa de Illapel (Región de Coquimbo) fue formalizado tras amenazar a un profesor en la jornada de clases y hallar, al interior de su mochila, una pistola a postones y marihuana para consumo personal.

Tras las amenazas, se desarrolló un operativo por parte del colegio y de Carabineros, que inspeccionaron el bolso del menor de 15 años en presencia de su madre. "Afortunadamente, nuestros niños, niñas y adolescentes son conscientes de los riesgos y nos advierten de situaciones que pueden ser peligrosas. En ese contexto, creamos una medida de revisión de mochilas que tuvo apoyo policial y de los apoderados, y terminó en un procedimiento según los protocolos", dijo el director del establecimiento, Carlos Rodríguez.

Posteriormente, el escolar fue formalizado por el delito de amenazas en el Tribunal de Garantía de Illapel, que, como medidas cautelares, dictó la prohibición de acercarse a recinto y al profesor, y estableció un plazo de investigación de 30 días.