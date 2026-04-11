El presidente de la Asociación de Educadores de Chile (Aseduch), José Luis Velasco, reconoció en Cooperativa que "Escuelas protegidas" -iniciativa del Gobierno que busca resguardar la seguridad en los recintos ante la violencia escolar- "no soluciona todos los problemas de la educación, pero va en la línea correcta".

El proyecto "entrega herramientas concretas que cada establecimiento puede usar o no en función de su propia realidad, contexto e incluso de su propio proyecto educativo. Por eso es importante que estas medidas, cuando se aprueben, sean incorporadas en los reglamentos internos", sostuvo.

Además, la iniciativa "tiene un tremendo apoyo ciudadano: alcanza el 75% las (medidas) que menos (popularidad tienen), y el 89% las que más. O sea, efectivamente es una ley que está respondiendo a las inquietudes y las necesidades de la población y de los colegios", indicó Velasco.

El líder gremial también aseguró que las medidas de tipo pedagógico y sancionatorio contempladas "tienen el objetivo de disuadir acciones violentas" y que la revisión de mochilas -la iniciativa más polémica- no será obligada, sino que se plantea al establecimiento.

Asimismo, "le pone límites, pues hay que respetar los derechos de los estudiantes. Se prohíbe el contacto físico, no se puede revisar las vestimentas y tampoco se puede forcejear; y si el estudiante se niega a que lo revisen, entonces el establecimiento tiene que llamar a los padres para decirle la situación. Sólo la fuerza (policial) pública podría hacer la revisión obligatoria".

Por eso, "es muy importante que se le dé tranquilidad a la familia de que esto no va a ser una cacería de brujas ni mucho menos, y que cada colegio va a poder organizarse cómo hacerlo", dijo Velasco.

LEER ARTICULO COMPLETO