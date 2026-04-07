PDI indaga amenaza de tiroteo en Colegio Madres Dominicas de Concepción

Una jornada de alta tensión se vivió este martes en el Colegio Madres Dominicas, ubicado en el centro de Concepción (Región del Biobío), tras la difusión de una amenaza de tiroteo a través de una cuenta anónima en Instagram.

El incidente, que inicialmente es investigado como una "mala broma", generó pánico entre padres y apoderados, obligando a la intervención de la Policía de Investigaciones (PDI) y de las autoridades de Gobierno.

La amenaza se viralizó la tarde del lunes mediante capturas de pantalla que circularon en grupos de WhatsApp de los apoderados.

Según relató a Cooperativa la presidenta del Centro de Padres y Apoderados del establecimiento, Julia Pacheco, el mensaje era explícito: "'Mañana tiroteo', y mencionan un nombre: 'No vengas porque me caes bien'".

Ante el temor de un ataque real, la asistencia al colegio fue mínima este martes: en algunos cursos de 27 estudiantes, solo cinco asistieron, mientras que muchos de los que acudieron fueron retirados por sus padres durante la mañana al notar la presencia policial en las afueras del recinto.

Pacheco comentó sobre el ambiente de incertidumbre: "Muchos cursos decidieron no mandar a los niños al colegio. Otros, obviamente, porque no tienen dónde dejarlos, igual los traen, pero están con el temor de que esto sea real o sea solo una mala broma".

Acciones legales y educativas

Desde la dirección del establecimiento, el rector Jorge Toro confirmó que ya se realizaron las denuncias correspondientes.

"Ayer en la tarde tuvimos conocimiento de una amenaza por redes sociales; amenaza que fue denunciada a la PDI por nuestra coordinadora de Convivencia. Se hicieron todas las acciones de parte de la PDI, han hecho muchos avances, y nosotros por nuestra parte vamos a hacer la denuncia a la justicia como corresponde y lo acredita nuestro reglamento de Convivencia", dijo la autoridad.

"Las primeras medidas tienen que ser educativas para que los niños entiendan que tenemos que relacionarnos en sana convivencia y luego las medidas punitivas que correspondan, porque se ha puesto en riesgo la salud mental de la comunidad producto de estas amenazas que no tienen fundamento", agregó Toro.

Mesa contra la violencia escolar

El incidente en el Colegio Madres Dominicas, sumado a otros casos de violencia registrados en la zona y en el país, aceleró la respuesta del Ejecutivo.

El delegado presidencial del Biobío, Julio Anativia, anunció la institucionalización de una mesa de trabajo permanente para enfrentar este fenómeno.

"Lo hemos adelantado para el día de hoy producto de esta situación que ocurrió, pero ya lo habíamos considerado previamente en el gabinete regional. Lo veníamos analizando previamente y, por supuesto, a partir de los casos que se han conocido y, en particular, por la situación ocurrida en el colegio Madres Dominicas, hemos adelantado esa reunión", explicó el representante del Gobierno.

"Vamos a institucionalizar esta instancia de manera que no sea solamente una reunión, sino que se constituya periódicamente una mesa que permita abordar los temas estructurales de fondo que abordan la violencia en los establecimientos educacionales", señaló Anativia, recalcando que la situación actual requiere una "visión y preocupación especial".

Actualmente, la Brigada del Cibercrimen de la PDI de Concepción se encuentra realizando los peritajes digitales para identificar al autor detrás del perfil anónimo.