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Clases suspendidas y daños materiales: El día después del fuerte sismo en Calama

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: ATON
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La cautela ha sido la tónica entre los habitantes de Calama este martes, en el día después del fuerte sismo que sacudió a la Provincia del Loa, y se percibió en cuatro regiones del norte la tarde del lunes.

Dado que el temblor de magnitud 6,9 se ubicó a 20 kilómetros al noreste de esa ciudad, las autoridades mantienen en vigencia un estado de emergencia comunal, y ordenaron una suspensión de clases por lo menos para hoy.

En tanto, el comercio local evalúa pérdidas por el quiebre de ventanales y la caída de mercadería, y se ha reportado el desprendimiento de estructuras en los pisos superiores de algunos edificios de la comuna.

Conozca los demás efectos del movimiento en el informe de la corresponsal Dayane Márquez.

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